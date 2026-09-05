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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 11.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin bertemu seseorang yang dapat membantu meningkatkan karir dan status sosial. Mempertahankan hubungan ini dan berupaya memperkuatnya, akan memastikan kejutan-kejutan menyenangkan terus mengalir ke dalam hidup. 

Ingatlah untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan mereka yang berkelanjutan. Sementara itu, jika memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri untuk mencapai tujuan tertentu, aries mungkin mengalami kecemasan. Cobalah untuk mempertimbangkan perasaan pasangan.

Bersiaplah karena hubungan baru akan segera hadir, zodiak taurus. Hubungan ini kemungkinan besar adalah persahabatan atau mentor-murid. 

Orang lain akan menjadi penolong untuk membimbing taurus melewati semua kekacauan yang menghampiri. Tunggu dan lihat kemana hubungan ini akan membawa, dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang lain atas bimbingannya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 5 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus menghindari terlibat dalam hubungan yang tidak memiliki harapan untuk bertahan lama. Terkait karir, tetaplah konsisten agar pekerjaan diperhatikan oleh atasan.

Sementara itu, pastikan untuk mengikuti batasan diet dan hindari ketegangan mental agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, jangan memberikan pinjaman kepada orang lain saat ini, karena kemungkinan besar tidak akan dikembalikan.

Cinta Aries

Pastikan keinginanmu tidak menguasai diri dan memaksamu ke dalam situasi yang akan disesali nanti. Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls yang ada, karena hal tersebut tidak akan menguntungkan. 

Editor: Hanny Suwindari
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