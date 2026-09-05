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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 5 September 2026 | 10.43 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 5 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)

JawaPos.com - Pikiran zodiak gemini kemungkinan besar sedang berpacu dengan cepat. Ide-ide untuk proyek-proyek yang imajinatif dan inovatif mungkin datang lebih cepat daripada yang terkira. 

Catatlah ide-ide tersebut karena gemini mungkin tidak punya waktu untuk mengerjakannya sekarang. Cobalah menghadiri kuliah atau seminar, mendaftar kelas, atau membuat rencana untuk bergabung dan mengikuti kegiatan kelompok.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Sabtu, 5 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Upaya zodiak gemini untuk memertahankan hubungan yang positif membuahkan hasil. Terkait karir, lakukan yang terbaik saat bekerja karena gemini berada di bawah pengawasan atasan.

Sementara itu, lakukan meditasi dan latihan pernapasan untuk mengurangi frekuensi sakit kepala. Terkait keuangan, gemini perlu meminta pelunasan pinjaman lebih cepat atau memperoleh pekerjaan baru sesegera mungkin.

Cinta Gemini

Hari ini menjanjikan, dimana gemini akan berhasil memahami perasaan pasangan. Upaya gemini untuk menjadikan cinta sebagai tulang punggung hubungan akan membuahkan hasil. 

Namun, melanjutkan hal positif ini membutuhkan upaya bersama dengan pasangan agar berhasil. Oleh karena itu, dukunglah pasangan dan cobalah terbuka untuk berdiskusi ketika ada kesempatan.

Karir Gemini

Editor: Hanny Suwindari
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