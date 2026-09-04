Rezeki Melimpah! 8 Weton Ini Disebut Punya Tibo Gedhong dalam Primbon Jawa

Weton elit tibo gedhong yang hidup kaya raya dan rezeki melimpah
JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter serta gambaran perjalanan hidup seseorang. Salah satu istilah yang cukup dikenal dalam primbon Jawa adalah tibo gedhong, yang dikaitkan dengan keberuntungan dalam urusan materi dan kemudahan memperoleh rezeki.
Mereka yang masuk dalam kategori tersebut dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kehidupan berkecukupan. Meski demikian, tafsir weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut memiliki kategori tibo gedhong. Berikut ulasannya:
1. Senin Pahing
Senin Pahing mempunyai jumlah neptu 13. Dalam perhitungan yang digunakan sumber tersebut, angka ini dibagi lima dan menyisakan tiga sehingga dikaitkan dengan keberuntungan materi.
Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, ulet, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka mampu bertahan melewati berbagai kesulitan dan terus mencari jalan keluar.
Kemampuan mengatur keuangan menjadi salah satu hal yang dianggap penting bagi Senin Pahing. Mereka disarankan tidak mudah menghamburkan uang agar potensi kemakmuran dapat dikelola dengan baik.
Dalam tradisi tertentu, keseimbangan batin juga dianggap penting. Karena itu, sejumlah praktik spiritual seperti puasa Senin-Kamis atau meditasi kerap dikaitkan dengan weton ini.
2. Senin Wage
Senin Wage memiliki neptu delapan dan dalam perhitungan tersebut juga memperoleh sisa tiga ketika dibagi lima. Posisi ini dipercaya berhubungan dengan kemampuan menjaga serta mengelola harta.
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Jawa Pos
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