Rezeki Makin Terbuka, 8 Weton Tibo Gedhong yang Disebut Punya Bakat Jadi Orang Berpengaruh

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga peluang rezeki seseorang. Salah satu istilah yang cukup dikenal adalah tibo gedhong, yang dalam sejumlah tafsir primbon dikaitkan dengan kemakmuran dan kemampuan dalam mengelola kehidupan materi.

Kepercayaan tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya atau berkuasa. Namun, bagi masyarakat yang masih memegang tradisi primbon, weton tertentu dipercaya memiliki karakter dan potensi yang mendukung seseorang untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Menariknya, sejumlah weton juga dianggap mempunyai aura kepemimpinan, ketegasan, serta wibawa yang membuat pemiliknya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat delapan weton yang disebut masuk kategori tibo gedhong dan dipercaya memiliki peluang besar menuju kehidupan yang kaya serta berwibawa.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13. Dalam perhitungan yang digunakan pada sumber tersebut, angka ini menyisakan tiga ketika dibagi lima dan dikaitkan dengan kategori gedhong.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, tekun, serta tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mampu melihat kesempatan di tengah situasi yang sulit.

Potensi kemakmuran diyakini muncul melalui kerja keras dan kegigihan. Meski demikian, kemampuan menghasilkan uang perlu diimbangi dengan kecakapan mengatur keuangan agar hasil yang diperoleh tidak mudah habis.

2. Senin Wage Berikutnya ada Senin Wage dengan neptu delapan. Dalam tafsir yang digunakan, weton ini juga berada pada kategori gedhong.

Orang yang lahir pada Senin Wage dipercaya mempunyai kemampuan menyusun rencana dengan matang. Mereka juga dikenal tegas, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab yang cukup kuat sehingga berpotensi menjadi sosok yang dipercaya memimpin.