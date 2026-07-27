'Tibo Gedhong' 8 Weton yang Dipercaya Membawa Takdir Kaya Raya dan Garis Hidup Makmur Sejak Lahir

Ilustrasi weton Tibo Gedhong' atau kaya sejak lahir. (freepik)

JawaPos.Com - Berdasarkan khazanah Primbon Jawa, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah Tibo Gedhong, sebuah istilah yang dipercaya melambangkan seseorang yang memiliki garis hidup penuh kemakmuran, keberuntungan, dan peluang besar untuk meraih kekayaan.

Menurut khazanah masyarakat Jawa, predikat ini menjadi simbol bahwa pemilik weton tertentu memiliki potensi menjalani kehidupan yang lebih mapan dibandingkan kebanyakan orang. Sementara menurut catatan Primbon Jawa, weton yang masuk dalam kategori Tibo Gedhong diyakini memiliki energi rezeki yang kuat sejak lahir.

Mereka dipercaya lebih mudah memperoleh kesempatan emas, menemukan jalan menuju kesuksesan, serta mampu mengembangkan karier maupun usaha hingga mencapai kestabilan finansial.

Rezeki yang datang pun tidak selalu berupa uang semata, melainkan juga kesehatan, hubungan keluarga yang harmonis, relasi yang baik, hingga berbagai peluang yang membuka pintu kemajuan hidup.

Menariknya, pemilik weton Tibo Gedhong juga digambarkan memiliki karakter yang mendukung keberhasilan jangka panjang.

Mereka dikenal tekun, bertanggung jawab, pantang menyerah, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, perpaduan antara karakter yang kuat dan energi keberuntungan inilah yang membuat mereka lebih mudah mempertahankan kemakmuran dan membangun kekayaan secara bertahap sepanjang hidup.

Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Kepercayaan ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atau kepastian mengenai masa depan seseorang.

Pada akhirnya, keberhasilan tetap ditentukan oleh kerja keras, kejujuran, kedisiplinan, kemampuan memanfaatkan peluang, serta doa yang menyertai setiap ikhtiar.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki predikat Tibo Gedhong dan disebut membawa takdir kaya raya serta garis hidup makmur sejak lahir menurut Primbon Jawa? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Dikutip dari Youtube Ngaos Jawa, inilah delapan weton Tibo Gedhong yang dipercaya memiliki bakat kaya sejak lahir, serta karakteristik dan kepribadian masing-masing yang berpotensi mengantarkan mereka menuju kesuksesan.



1. Senin Pahing



Weton Senin Pahing dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras dan sangat tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Mereka memiliki ketekunan dan kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit. Dalam hal keuangan, individu dengan weton ini memiliki peluang besar untuk kaya jika mampu mengelola uang dengan bijak dan teliti.

Namun, jika kurang mampu mengatur keuangan, mereka tetap akan berusaha keras, meski hasilnya mungkin tidak maksimal.



Selain itu, ketelitian mereka dalam menjalankan manajemen keuangan membuat Senin Pahing berpotensi untuk mencapai kemakmuran.

Namun, mereka juga perlu belajar untuk tetap rendah hati agar tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya hati.



2. Minggu Kliwon



Pribadi yang lahir pada weton Minggu Kliwon memiliki karakter yang pendiam dan tertutup. Meskipun begitu, mereka memiliki kekuatan sosial yang luar biasa, cenderung sederhana, dan memiliki nilai-nilai kehidupan yang kuat.

Di sisi lain, mereka cenderung keras kepala dan mudah percaya pada orang lain, yang terkadang dapat merugikan mereka.



Untuk menjaga stabilitas hidup, Minggu Kliwon perlu lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain dan mengendalikan emosi.

Dengan pengendalian diri yang baik, weton ini memiliki potensi untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan yang didukung oleh kepribadian mereka yang teguh dan jujur.



3. Selasa Legi



Selasa Legi memiliki sifat yang ceria, mudah bergaul, dan tetap tersenyum dalam menghadapi banyak masalah.

Mereka adalah pribadi yang ikhlas, bahkan ketika sering dihina atau dicaci. Namun, di balik sikap ikhlas tersebut, weton ini terkadang menyimpan rasa dendam yang mungkin sulit dilepaskan.

Jika rasa dendam ini dapat dikikis, mereka akan menjadi pribadi yang lebih bahagia dan sukses.



Kedermawanan mereka terhadap sesama membuat mereka sering membantu orang-orang yang kurang mampu. Kepribadian mereka yang sosial dan penuh rasa ikhlas menjadi daya tarik yang membuka banyak peluang, termasuk kesempatan untuk memperoleh kekayaan.



4. Kamis Legi



Weton Kamis Legi terkenal memiliki visi hidup yang sangat jelas dan penuh dengan rasa bijaksana.

Mereka adalah individu yang berusaha tidak menyusahkan orang lain dan sangat sabar dalam menjalani kehidupan. Kesabaran yang mereka miliki menjadi kunci utama menuju kesuksesan.



Meskipun memiliki banyak kelebihan, weton ini perlu menghindari sifat emosional dan pendendam agar dapat mencapai puncak kesuksesan.

Dengan mengelola emosi dan terus bersabar, Kamis Legi bisa menikmati kesuksesan dan kekayaan yang mereka impikan.



5. Jumat Pon



Pribadi yang lahir pada Jumat Pon dikenal sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa, berbudi pekerti baik, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi.

Mereka suka menolong orang lain dan memiliki karakter yang wibawa. Kebijaksanaan dan kepedulian mereka terhadap sesama menjadikan weton ini sebagai sosok yang dihormati.



Namun, untuk mencapai kesuksesan maksimal, Jumat Pon harus belajar untuk mengurangi sifat angkuh. Dengan kebijaksanaan dan jiwa sosial yang mereka miliki, potensi untuk meraih kekayaan dan kesuksesan terbuka lebar.



6. Sabtu Pahing



Sabtu Pahing adalah tipe individu yang kuat dan disegani. Mereka memiliki sifat pengasih dan cenderung tidak tegaan melihat penderitaan orang lain. Mereka juga dihormati karena keberanian dan integritasnya.



Kelemahan weton ini adalah kecenderungan untuk keras kepala dan terlalu emosional.

Dalam perjalanan menuju kesuksesan, Sabtu Pahing disarankan untuk belajar meditasi dan mengendalikan emosi agar tetap sehat dan mampu meraih tujuan dengan lancar.



7. Sabtu Wage



Weton Sabtu Wage dikenal dengan pendirian yang kuat dan ambisi untuk meraih sesuatu yang mewah dalam hidupnya.

Mereka bukan tipe yang takut gagal, bahkan kegagalan mereka jadikan sebagai pelajaran berharga untuk bangkit dan berjuang kembali.



Sifat pantang menyerah ini menjadikan Sabtu Wage sebagai sosok yang mandiri, yang tidak mengandalkan orang lain.

Kemampuan untuk belajar dari kegagalan membuat mereka memiliki kesempatan besar untuk meraih kekayaan dan sukses.



8. Rabu Wage



Orang yang lahir pada Rabu Wage dikenal dengan kedisiplinan dan keberaniannya dalam mengambil risiko.

Mereka cenderung teguh pada prinsip dan memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan hidup.

Karakter yang tangguh ini membuat Rabu Wage tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan mereka tidak ragu-ragu untuk mencoba hal baru demi meraih keberhasilan.



Meskipun sangat berani, weton Rabu Wage juga perlu mengembangkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.

Dengan disiplin yang kuat dan keberanian untuk mengambil risiko yang diperhitungkan, weton ini memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan.



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