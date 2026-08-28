Rezeki Deras dan Harta Melimpah, Ini 8 Weton yang Dipercaya Memiliki Tibo Gedhong

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca karakter, kecenderungan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan primbon adalah tibo gedhong, yang dikaitkan dengan urusan harta, kemapanan, dan kelimpahan materi.

Kepercayaan mengenai tibo gedhong telah berkembang sebagai bagian dari warisan budaya dan tafsir tradisional masyarakat Jawa. Karena itu, ramalan weton sebaiknya dipahami sebagai bagian dari budaya, bukan sebagai jaminan bahwa seseorang pasti menjadi kaya.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan materi. Pemiliknya digambarkan memiliki karakter pekerja keras, pandai mengatur kehidupan, serta mampu memanfaatkan kesempatan yang datang.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang disebut memiliki tibo gedhong dan dipercaya mempunyai peluang besar untuk mencapai kehidupan yang makmur.

1. Senin Pahing Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13. Dalam perhitungan yang digunakan pada sumber tersebut, angka ini menyisakan tiga ketika dibagi lima dan dikaitkan dengan kategori keberuntungan materi.

Pemilik weton ini dikenal mempunyai mental kuat serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung mampu bertahan melewati masa sulit dan terus berusaha sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

Kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu hal yang dianggap penting bagi Senin Pahing. Jika mampu menghindari kebiasaan boros dan mengatur pemasukan dengan baik, potensi kemapanan dipercaya semakin terbuka.

Dalam kepercayaan tradisional, mereka juga dianjurkan melakukan laku spiritual tertentu sebagai sarana refleksi dan pengendalian diri.

2. Senin Wage Senin Wage mempunyai neptu delapan. Perhitungan tersebut menghasilkan sisa tiga ketika dibagi lima dan dalam tafsir yang digunakan dikaitkan dengan kemampuan mengelola harta.