Hidup Makin Makmur, 6 Weton Ini Dipercaya Punya “Telapak Tangan Sultan”

Weton punya telapak tangan sultan hidup kaya dan sukses kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan yang mungkin menyertai seseorang.
Salah satu kepercayaan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang dianggap mempunyai “telapak tangan sultan”. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki jalan rezeki luas, mudah memperoleh kemapanan, serta berpeluang meraih keberhasilan dalam kehidupan.
Dalam ramalan Primbon Jawa, karakter positif seperti pekerja keras, bertanggung jawab, suka membantu, dan rendah hati juga dianggap dapat memperkuat keberuntungan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai garis kemakmuran dan berpotensi menjalani kehidupan serba berkecukupan.
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Sabtu Pon memiliki neptu 16 dan dalam sejumlah perhitungan tradisional Jawa dianggap sebagai weton dengan karakter kuat.
Orang yang lahir pada weton ini digambarkan mempunyai rasa tanggung jawab tinggi serta mampu menjalankan sesuatu dengan disiplin. Mereka juga disebut memiliki kepedulian terhadap orang lain dan tidak segan memberikan bantuan ketika ada seseorang yang membutuhkan.
Menurut ramalan tersebut, sifat positif itu berjalan beriringan dengan kelancaran rezeki. Bahkan ketika kondisi ekonomi sedang menghadapi tantangan, pemilik Sabtu Pon dipercaya tetap mampu mempertahankan kehidupannya sekaligus membantu orang di sekitarnya.
Pemilik weton Senin Kliwon mempunyai neptu 12. Mereka dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang cerdas, ramah, dan memiliki rasa welas asih terhadap sesama.
Sikap sopan serta kemampuan menjaga kepercayaan membuat mereka mudah memperoleh penghormatan dari lingkungan. Mereka juga digambarkan sebagai pekerja keras yang tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan.
Dalam urusan finansial, Senin Kliwon dipercaya mempunyai aliran rezeki yang relatif stabil. Kerja keras dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya disebut menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih mapan.
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Jawa Pos
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