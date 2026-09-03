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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 3 September 2026 | 20.05 WIB

Keberuntungan Finansial Menguat, 5 Shio Ini Diprediksi Makin Makmur

shio pilihan yang dapat keajaiban rezeki finansial bawa mereka ke takhta sultan. - Image

shio pilihan yang dapat keajaiban rezeki finansial bawa mereka ke takhta sultan.

JawaPos.com – Peruntungan finansial kerap menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam pembahasan shio. Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta energi berbeda yang dapat dikaitkan dengan perjalanan kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan.

Pada periode tertentu, sejumlah shio bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan dalam hal finansial. Namun, prediksi semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan.

Menariknya, ada lima shio yang disebut tengah berada dalam fase dengan prospek finansial cukup menjanjikan. Jika peluang datang, kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan secara bijak tetap menjadi faktor penting.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpotensi mengalami keberuntungan finansial dan menemukan kesempatan baru untuk meningkatkan kondisi ekonominya.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau yang lahir pada 1973, 1985, 1997, atau 2009 disebut memiliki peluang untuk menikmati hasil dari usaha yang selama ini mereka bangun.

Sifat tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah menjadi karakter yang diyakini mendukung perjalanan mereka menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Pada periode ini, peluang bisa muncul melalui pekerjaan, kerja sama bisnis, maupun rencana investasi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Bagi pemilik shio Kerbau, konsistensi menjadi modal penting agar kesempatan yang datang tidak berlalu begitu saja.

Keuntungan yang diperoleh pun diyakini lebih berkaitan dengan proses panjang daripada keberuntungan sesaat. Hasil dari kerja keras sebelumnya berpotensi mulai terlihat dan memberikan rasa aman secara finansial.

2. Shio Naga

Shio Naga untuk kelahiran 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 disebut memiliki energi keberuntungan yang cukup kuat.

Keberanian mengambil keputusan serta rasa percaya diri menjadi karakter yang kerap dilekatkan pada pemilik shio ini. Dalam urusan finansial, sifat tersebut diyakini dapat membantu mereka lebih berani mengejar peluang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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