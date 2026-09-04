Saat Ekonomi Sulit, 4 Shio Ini Justru Disebut Tetap Mampu Menjaga Kekayaan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kondisi ekonomi yang berubah-ubah membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran. Namun, ada sebagian orang yang dianggap mampu menjaga kondisi finansialnya tetap aman, bahkan ketika situasi ekonomi sedang kurang bersahabat.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut kerap dikaitkan dengan karakter masing-masing shio. Beberapa shio dipercaya memiliki kebiasaan finansial yang lebih teratur, mulai dari gemar menabung, mampu membuat perencanaan, hingga pandai melihat peluang untuk menambah penghasilan.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik sehingga tidak mudah kehabisan uang ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang cukup berhati-hati ketika mengelola keuangan. Meskipun mereka tidak selalu menolak membeli barang berkualitas atau bernilai tinggi, keputusan finansialnya cenderung tetap mempertimbangkan aspek keamanan jangka panjang.

Rasa aman menjadi salah satu alasan mereka berusaha memiliki simpanan yang cukup. Mereka memahami bahwa kondisi keuangan yang kuat dapat menjadi perlindungan ketika menghadapi situasi tak terduga.

Karena itu, shio Kerbau dipercaya lebih suka menyisihkan uang dan mempertimbangkan dengan matang sebelum menggunakannya. Kebiasaan tersebut membuat mereka memiliki cadangan finansial ketika kondisi ekonomi sedang melemah.

2. Shio Ayam Shio Ayam dikenal sebagai pribadi disiplin dan pekerja keras. Dalam urusan finansial, karakter tersebut membuat mereka cenderung memiliki perencanaan yang cukup matang.

Mereka tidak terburu-buru ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Sebaliknya, shio Ayam lebih nyaman membangun kondisi finansial secara bertahap dan konsisten.

Kemampuan melihat kebutuhan masa depan juga membuat mereka tidak segan menyiapkan dana untuk jangka panjang. Mereka bahkan disebut cocok dengan strategi investasi yang membutuhkan kesabaran.

Dengan perencanaan yang teratur, shio Ayam diyakini mampu mempertahankan kestabilan finansial meski perekonomian sedang mengalami tekanan.

3. Shio Ular Shio Ular memiliki karakter teliti dan cermat. Sifat tersebut menjadi salah satu keunggulan mereka ketika berhadapan dengan persoalan keuangan.

Mereka cenderung memperhatikan ke mana uang dikeluarkan dan tidak mudah menghamburkan dana untuk sesuatu yang dianggap kurang penting. Membuat anggaran serta menyimpan sebagian pemasukan menjadi kebiasaan yang membantu menjaga kondisi keuangan.