Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 7 Weton Ini Dipercaya Memiliki Balungan Sugih

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran juga kerap digunakan untuk menafsirkan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Salah satu istilah yang muncul dalam pembahasan Primbon Jawa adalah balungan sugih. Secara sederhana, istilah tersebut merujuk pada gambaran seseorang yang dipercaya memiliki “tulang kekayaan” atau potensi hidup berkecukupan.

Dalam tafsir tradisional, orang yang dikaitkan dengan balungan sugih tidak selalu berarti terlahir dari keluarga berada. Kekayaan dapat digambarkan melalui kemampuan mencari penghasilan, mengembangkan usaha, memanfaatkan peluang, hingga mempertahankan kondisi keuangan.

Dengan kata lain, istilah tersebut lebih luas daripada sekadar memiliki banyak uang. Ada pula unsur karakter dan kemampuan mengelola apa yang dimiliki.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam pembahasan Primbon Jawa disebut memiliki karakter atau peruntungan yang berkaitan dengan balungan sugih.

Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing, Disebut Pandai Mengembangkan Modal Minggu Pahing menjadi salah satu weton yang dikaitkan dengan kemampuan melihat kesempatan.

Dalam tafsir primbon yang menjadi sumber pembahasan, pemilik weton ini digambarkan memiliki keberanian dan kemampuan membaca peluang. Mereka disebut lebih mudah berkembang ketika menjalankan usaha atau kegiatan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.

Keuntungan yang diperoleh kemudian berpotensi kembali digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha.