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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 5 September 2026 | 06.05 WIB

Jalan Menuju Kekayaan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Bakal Dihujani Rezeki

shio pilihan yang dapat keajaiban rezeki finansial bawa mereka ke takhta sultan.

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan sebagai bagian dari tradisi untuk menggambarkan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah ramalan mengenai kondisi finansial dan peluang mendapatkan kemakmuran.

Beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, seperti pekerja keras, berani mengambil keputusan, cermat melihat peluang, hingga kreatif dalam mencari sumber penghasilan.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpeluang memperoleh keberuntungan finansial dan mengalami peningkatan kondisi ekonomi.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau yang lahir pada 1973, 1985, 1997, dan 2009 disebut memiliki peluang finansial yang menjanjikan. Karakter mereka yang dikenal tekun, disiplin, dan konsisten menjadi modal penting untuk mengejar target yang sudah lama diusahakan.

Dalam ramalan tersebut, hasil dari kerja keras sebelumnya berpotensi mulai terlihat. Peluang dapat muncul melalui investasi jangka panjang, kerja sama bisnis, maupun penghargaan atas dedikasi di tempat kerja.

Kemampuan mempertahankan fokus dan membangun hubungan profesional juga disebut dapat membantu membuka kesempatan baru. Bagi shio Kerbau, keberhasilan lebih banyak digambarkan sebagai hasil dari proses panjang daripada keberuntungan sesaat.

2. Shio Naga

Mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012 termasuk dalam daftar shio yang diprediksi memiliki prospek finansial menarik.

Shio Naga dikenal memiliki kepercayaan diri, keberanian, dan daya tarik yang kuat. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka mengambil keputusan penting ketika peluang bisnis maupun pekerjaan datang.

Menurut ramalan, kesempatan memperoleh keuntungan bisa berasal dari usaha baru, investasi, bonus, maupun proyek yang sebelumnya belum menunjukkan hasil.

Ide yang selama ini masih tersimpan juga disebut memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Namun, keberanian tetap perlu diimbangi dengan perhitungan agar keputusan finansial tidak dilakukan secara gegabah.

3. Shio Ular

Shio Ular kelahiran 1977, 1989, 2001, dan 2013 disebut mempunyai peluang untuk keluar dari berbagai hambatan finansial yang sebelumnya dihadapi.

Sifat analitis dan kecenderungan berpikir sebelum mengambil keputusan menjadi kekuatan utama mereka. Karakter tersebut dianggap cocok untuk menghadapi peluang yang membutuhkan strategi dan perencanaan matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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