Sulit Berpaling, Ini 5 Shio yang Dipercaya Punya Hati Paling Setia

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, shio sering dikaitkan dengan karakter, pola pikir, serta kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hubungan asmara.

Dalam hal komitmen, beberapa shio dipercaya memiliki nilai kesetiaan yang kuat. Mereka dianggap lebih menghargai hubungan yang telah dibangun dan cenderung berusaha menjaga kepercayaan pasangan.

Meski sifat seseorang tentu dipengaruhi banyak faktor lain, astrologi menyebut ada beberapa shio yang dikenal memiliki loyalitas tinggi dan tidak mudah berpaling dari pasangannya.

Dilansir dari Cosmic Fusion, berikut lima shio yang dipercaya paling setia dalam hubungan dan memiliki komitmen kuat terhadap pasangan. Apakah shio Anda termasuk?

1. Anjing

Shio Anjing definisi dari kesetiaan. Mereka dapat dipercaya, ramah, dan selalu waspada, siap melindungi orang tercinta.

Mereka akan mengorbankan segalanya untuk orang terkasih.

Meskipun tidak selalu mengungkapkan pikiran dengan sempurna, mereka menebusnya dengan kejujuran.

Shio Anjing tidak suka drama atau tindakan yang mencurigakan, mereka hanya menginginkan kedamaian, keluarga yang penuh kasih, dan kehidupan yang tenang.