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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 5 September 2026 | 05.56 WIB

Rezeki Terus Mengalir, 8 Weton Ini Digadang-Gadang Cocok Jadi Pengusaha dan Bos Besar

seseorang yang hartanya tak terhadang./Freepik. - Image

seseorang yang hartanya tak terhadang./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton tidak hanya dipandang sebagai penanda hari kelahiran. Bagi sebagian masyarakat, weton juga menjadi bagian dari tradisi untuk mengenali karakter, kecenderungan rezeki, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Setiap weton dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang dikenal tekun, ada pula yang memiliki keberanian, kecerdasan, maupun kemampuan memimpin. Dalam kepercayaan primbon Jawa, kombinasi sifat tersebut dianggap dapat menjadi modal seseorang untuk meraih kesuksesan dalam pekerjaan ataupun usaha.

Menariknya, sejumlah weton disebut memiliki perpaduan antara kewibawaan, kemampuan membaca peluang, dan keberuntungan dalam urusan finansial. Karena karakter tersebut, mereka kemudian digambarkan sebagai sosok yang berpotensi menduduki posisi tinggi atau menjadi pemimpin usaha.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang dipercaya mempunyai peluang besar dalam urusan karier, kepemimpinan, dan rezeki

1. Minggu Kliwon, Punya Karisma Pemimpin

Minggu Kliwon dipercaya mempunyai pembawaan yang kuat dan mudah mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Mereka digambarkan mempunyai rasa percaya diri serta kemampuan mengarahkan orang lain.

Dalam pandangan primbon, karakter tersebut membuat pemilik weton Minggu Kliwon dianggap mempunyai potensi menjadi pemimpin. Mereka juga dinilai mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi sulit.

Dalam hal finansial, weton ini dipercaya mempunyai kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kesulitan. Ketika menghadapi masa sulit, mereka disebut tidak mudah menyerah dan berusaha mencari jalan keluar hingga kondisi kembali membaik.

2. Rabu Pahing, Cermat Melihat Kesempatan

Pemilik weton Rabu Pahing dikenal dalam ramalan primbon sebagai pribadi yang pandai menyusun strategi. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan dan cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Sifat tersebut dianggap menjadi salah satu keunggulan ketika mereka menjalankan bisnis maupun mengejar jenjang karier. Mereka disebut mampu membaca situasi dan menentukan waktu yang tepat untuk mengambil kesempatan.

Karena kemampuan tersebut, Rabu Pahing dipercaya mempunyai peluang mengumpulkan kekayaan melalui usaha, investasi, maupun jabatan yang membutuhkan kemampuan memimpin.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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