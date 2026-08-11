Tabungan Membumbung! 7 Weton Unggulan Paling Moncer Soal Finansial, Diprediksi Segera Jadi Bos Besar

seseorang yang tabungannya kian membumbung. (Freepik/drobotdean)
JawaPos.com - Dalam masyarakat Jawa, primbon menjadi rujukan penting untuk membaca karakter, peruntungan, hingga arah kehidupan seseorang.
Salah satu aspek yang kerap dibahas dalam primbon adalah soal weton, yakni gabungan hari dan pasaran kelahiran seseorang menurut kalender Jawa.
Uniknya, weton dianggap bisa memengaruhi rezeki, karier, hingga nasib kekayaan seseorang di masa depan.
Tahun-tahun belakangan ini, banyak yang mulai kembali melirik warisan kearifan lokal ini.
Terlebih saat kondisi ekonomi tak menentu, banyak orang mencari petunjuk spiritual untuk menemukan arah dan peluang baru.
Dilansir dari Youtube Belajar Bersama , berdasarkan hitungan primbon Jawa, ada 7 weton unggulan yang diprediksi akan mengalami lonjakan finansial drastis dalam hitungan bulan.
Mereka disebut-sebut akan segera duduk di kursi pemimpin, entah itu sebagai pemilik usaha, manajer, atau bahkan pengusaha sukses!
Yuk, simak daftarnya. Siapa tahu weton kamu termasuk di dalamnya!
1. Weton Selasa Wage
Pemilik weton ini dikenal berani ambil risiko dan jago membaca peluang.
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