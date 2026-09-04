Bukan Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Dipercaya Memiliki Keyakinan dan Doa yang Kuat

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Ada yang mengandalkan kerja keras, ada yang mengutamakan ketenangan, sementara sebagian lainnya menjadikan doa sebagai sumber kekuatan ketika menghadapi keadaan sulit.

Dalam astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Sejumlah tafsir bahkan menggambarkan beberapa shio sebagai pribadi yang mempunyai keyakinan kuat, keteguhan hati, dan kemampuan untuk tetap bertahan ketika menghadapi ujian.

Karakter tersebut kemudian dipercaya turut memengaruhi cara mereka memanjatkan doa. Bagi sebagian pemilik shio, doa bukan sekadar permintaan, tetapi menjadi bentuk harapan yang disertai kesungguhan dan usaha.

Dilansir dari Naurakom, terdapat tujuh shio yang disebut mempunyai kekuatan batin serta keyakinan kuat ketika berdoa.

1. Shio Naga Naga dikenal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini kerap digambarkan mempunyai tekad besar serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Karakter tersebut dipercaya ikut tercermin dalam cara mereka berdoa. Mereka cenderung memanjatkan harapan dengan penuh keyakinan dan kesungguhan.

Bagi pemilik Naga, doa dapat menjadi penguat mental ketika berada dalam situasi sulit. Setelah itu, mereka dipercaya mampu kembali bangkit dan berusaha mengejar tujuan yang sempat tertunda.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan kesabaran, ketekunan, dan daya tahan. Mereka dikenal tidak terburu-buru dalam menentukan langkah karena memahami bahwa hasil besar membutuhkan proses.

Dalam sejumlah tafsir, kekuatan doa Kerbau justru terletak pada konsistensinya. Mereka dipercaya tidak mudah menyerah meski harapan yang diinginkan belum segera terwujud.