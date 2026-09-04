Tak Pernah Pelit Menolong, 8 Weton Ini Disebut Punya Magnet Rezeki Kuat

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran tersebut sejak dahulu kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, jodoh, hingga perjalanan rezeki seseorang.

Di antara berbagai tafsir primbon, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki sifat suka membantu sesama. Mereka disebut tidak segan memberikan waktu, tenaga, maupun materi ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan.

Kepercayaan tersebut kemudian melahirkan pandangan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan tulus dapat menjadi salah satu jalan datangnya keberkahan. Dengan kata lain, orang yang gemar menanam kebaikan dipercaya akan mendapatkan balasan baik pada waktunya.

Dikutip dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton yang disebut memiliki karakter dermawan dan gemar menolong. Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing digambarkan sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepemimpinan sekaligus kepedulian sosial tinggi. Mereka disebut tidak mudah berpaling ketika melihat orang lain sedang menghadapi kesulitan.

Keinginan membantu tersebut membuat pemilik weton ini kerap memiliki banyak relasi. Hubungan baik yang terjalin dengan orang-orang di sekitarnya dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, termasuk dalam pekerjaan dan usaha.

Dalam tafsir primbon, kebaikan Minggu Pahing seolah menjadi modal sosial yang membuat jalan rezekinya semakin luas. Dukungan dari orang lain dapat hadir melalui kerja sama, kepercayaan, maupun peluang baru.

2. Senin Pon Pemilik weton Senin Pon dikenal dengan karakter sederhana, ramah, dan mudah mendapatkan kepercayaan. Mereka cenderung memperlakukan orang lain dengan baik tanpa terlalu banyak mempertimbangkan keuntungan pribadi.

Sikap tersebut membuat lingkungan sosial Senin Pon cukup kuat. Banyak orang merasa nyaman bekerja sama maupun menjalin hubungan bisnis dengan mereka.