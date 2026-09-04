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Lania Monica
Sabtu, 5 September 2026 | 04.57 WIB

Rezeki Tak Putus hingga Tua, Ini 7 Weton yang Disebut Punya Energi Penarik Kekayaan

Ilustrasi weton yang tambah umur tambah kaya (freepik) - Image

Ilustrasi weton yang tambah umur tambah kaya (freepik)

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton merupakan bagian dari perhitungan tradisional yang menggabungkan hari kelahiran dengan pasaran Jawa. Perhitungan tersebut sejak dahulu digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter, jodoh, hingga peruntungan seseorang.

Dari 35 kombinasi weton yang dikenal dalam penanggalan Jawa, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai peruntungan lebih baik dalam urusan rezeki. Menariknya, ada weton yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut justru semakin beruntung ketika usia terus bertambah.

Artinya, perjalanan hidup mereka tidak selalu langsung dipenuhi kemewahan. Rezeki dipercaya berkembang secara bertahap seiring pengalaman, kerja keras, dan kematangan dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari kanal YouTube Bara Raja Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi mengalami peningkatan rezeki dan kemuliaan seiring bertambahnya usia.

1. Minggu Pahing

Neptu: 14 (Minggu 5 + Pahing 9)

Minggu Pahing digambarkan sebagai weton dengan karakter cerdas, dermawan, dan mempunyai wawasan luas. Pemilik weton ini dipercaya mampu mengembangkan kemampuan di berbagai bidang.

Mereka juga disebut memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ketekunan dalam menjalani pekerjaan menjadi salah satu modal yang dipercaya dapat membawa kesuksesan.

Dalam Primbon Jawa, Minggu Pahing dikaitkan dengan Wasesa Segara, sebuah istilah yang menggambarkan keluasan rezeki seperti luasnya lautan.

Karena itu, pemilik weton ini dipercaya mempunyai peluang menikmati kehidupan yang semakin mapan ketika usia bertambah.

2. Rabu Pon

Neptu: 14 (Rabu 7 + Pon 7)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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