8 Alasan Mengapa Melepaskan Penderitaan Akan Menjadi Kabar Baik untuk Kesehatan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa ketika hidup terasa seperti perjuangan yang tidak kunjung selesai. Kita mengingat kesalahan masa lalu, memikirkan perlakuan buruk orang lain, menyesali keputusan yang sudah terjadi, atau terus bertanya mengapa sesuatu harus terjadi kepada kita.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu berasal dari peristiwa yang sedang terjadi. Sebagian penderitaan justru bertahan karena pikiran terus kembali pada pengalaman yang sama. Kita mungkin tidak lagi berada dalam situasi yang menyakitkan, tetapi pikiran kita masih tinggal di sana.

Melepaskan bukan berarti menyangkal apa yang terjadi. Bukan pula berarti mengatakan bahwa luka tersebut tidak penting. Melepaskan lebih dekat dengan kemampuan menerima bahwa sesuatu memang telah terjadi, mengurangi perjuangan terhadap hal yang tidak bisa diubah, dan memilih untuk tidak terus membawa beban tersebut ke dalam kehidupan sekarang.

Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (14/8), dari sudut pandang psikologi, kemampuan untuk melepaskan dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan mental sekaligus kesehatan tubuh.

Ketika pikiran tidak terus-menerus berada dalam mode ancaman, tubuh pun mendapatkan kesempatan untuk kembali ke kondisi yang lebih tenang.

Berikut delapan alasannya.

1. Melepaskan dapat mengurangi stres yang berlangsung terus-menerus

Stres pada dasarnya merupakan respons tubuh terhadap tuntutan atau ancaman. Dalam situasi tertentu, stres sangat berguna. Ia membantu kita menjadi waspada, mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan, dan mendorong kita mengambil tindakan.

Masalah muncul ketika tubuh dan pikiran seolah-olah tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk berhenti.