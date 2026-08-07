Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 00.02 WIB

Jangan Menyerah! 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Pencapaian Besar

Ilustrasi Shio mimpinya jadi nyata (lifeforstock/freepik) - Image

Ilustrasi Shio mimpinya jadi nyata (lifeforstock/freepik)

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki impian yang ingin dicapai, baik dalam urusan karier, keuangan, keluarga, maupun kehidupan pribadi.

Dalam astrologi Tionghoa, Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa energi besar yang berkaitan dengan keberanian, perubahan, semangat juang, dan kemampuan mengambil peluang.

Momentum ini disebut menjadi waktu yang tepat bagi seseorang untuk bangkit dari kegagalan dan kembali mengejar tujuan yang sempat tertunda.

Menurut pembacaan karakter dan energi setiap shio, terdapat beberapa shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk melihat impian mereka mulai mendekati kenyataan pada Tahun Kuda Api 2026.

Namun, ramalan ini bersifat hiburan dan refleksi, sehingga keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, serta keputusan yang bijak.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang mewujudkan mimpi di tahun 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, dan penuh ambisi.

Mereka biasanya memiliki ide besar, kemampuan komunikasi yang baik, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Pada Tahun Kuda Api 2026, energi keberanian dan semangat perubahan disebut selaras dengan karakter Shio Naga.

Impian yang berkaitan dengan bisnis, pencapaian karier, maupun peningkatan aset berpeluang mengalami perkembangan positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Rezeki Tambahan - Image
Zodiak

Banjir Keberuntungan! 4 Shio yang Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Rezeki Tambahan

Jumat, 31 Juli 2026 | 05.45 WIB

Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik - Image
Zodiak

Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.24 WIB

Akhir Juli 2026! 3 Zodiak Ini Akan Menerima Kabar Baik Mulai dari Karier, Keuangan, hingga Hubungan Pribadi, Cek Zodiakmu! - Image
Zodiak

Akhir Juli 2026! 3 Zodiak Ini Akan Menerima Kabar Baik Mulai dari Karier, Keuangan, hingga Hubungan Pribadi, Cek Zodiakmu!

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore