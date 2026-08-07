Jangan Menyerah! 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Kabar Baik dan Pencapaian Besar

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki impian yang ingin dicapai, baik dalam urusan karier, keuangan, keluarga, maupun kehidupan pribadi.

Dalam astrologi Tionghoa, Tahun Kuda Api 2026 dipercaya membawa energi besar yang berkaitan dengan keberanian, perubahan, semangat juang, dan kemampuan mengambil peluang.

Momentum ini disebut menjadi waktu yang tepat bagi seseorang untuk bangkit dari kegagalan dan kembali mengejar tujuan yang sempat tertunda.

Menurut pembacaan karakter dan energi setiap shio, terdapat beberapa shio yang diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk melihat impian mereka mulai mendekati kenyataan pada Tahun Kuda Api 2026.

Namun, ramalan ini bersifat hiburan dan refleksi, sehingga keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, serta keputusan yang bijak.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang mewujudkan mimpi di tahun 2026.

1. Shio Naga Shio Naga dikenal sebagai pribadi yang memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, dan penuh ambisi.

Mereka biasanya memiliki ide besar, kemampuan komunikasi yang baik, serta keberanian dalam mengambil keputusan.

Pada Tahun Kuda Api 2026, energi keberanian dan semangat perubahan disebut selaras dengan karakter Shio Naga.