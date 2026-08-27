Akhir Agustus Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Berpeluang Merasakan Banyak Kabar Baik

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa ketika berbagai hal terasa sulit, tetapi ada pula periode yang membawa perubahan dan kesempatan baru.
Dalam astrologi, perubahan tersebut kerap dikaitkan dengan pergerakan energi yang dipercaya dapat memengaruhi suasana hati, hubungan, pekerjaan, hingga kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari YourTango, empat zodiak disebut berpotensi mengalami perubahan positif pada akhir Agustus 2026.
Mereka digambarkan akan meninggalkan sejumlah situasi kurang menyenangkan dan memasuki fase yang lebih penuh peluang.
Berikut empat zodiak yang dimaksud:
Taurus diprediksi menyambut sejumlah perkembangan positif menjelang akhir Agustus. Salah satunya berkaitan dengan kehidupan asmara yang berpeluang menghadirkan hubungan baru dan menjanjikan.
Dari sisi finansial, kondisi Taurus juga disebut semakin membaik. Kesempatan memperoleh penghasilan dari lebih dari satu sumber dapat terbuka sehingga mereka memiliki ruang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan maupun menikmati hal-hal yang disukai.
Meski begitu, Taurus disarankan tetap menghargai apa yang telah dimiliki dan tidak lupa bersyukur atas perkembangan yang datang.
Cancer disebut akan memasuki periode yang lebih menyenangkan. Berbagai pengalaman baru dapat hadir, mulai dari urusan asmara hingga kesempatan mengembangkan aktivitas yang berkaitan dengan makanan dan perjalanan.
Bagi Cancer yang memiliki ketertarikan pada dunia kuliner, akhir Agustus dapat menjadi waktu yang tepat untuk mengeksplorasi ide seperti bisnis makanan atau membuat konten kuliner.
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Jawa Pos
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