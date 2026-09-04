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Aulia Rahmi
Sabtu, 5 September 2026 | 02.56 WIB

3 Zodiak Ini Tinggalkan Masa Sulit Mulai 4 September 2026, Siap Melangkah Menuju Masa Depan Cerah?

Ilustrasi Melangkah Menuju Masa Depan Cerah (magnific) - Image

Ilustrasi Melangkah Menuju Masa Depan Cerah (magnific)

Ketika berada dalam fase retrograde, energi Pluto secara simbolis mengajak seseorang melakukan introspeksi dan mempertanyakan kembali hal-hal yang selama ini dianggap harus dipertahankan.

Momentum ini bukan berarti seluruh persoalan akan menghilang secara ajaib pada satu hari tertentu.

Sebaliknya, perubahan dapat bermula dari keberanian untuk mengambil keputusan.

Sesuatu yang selama ini membuat Anda tidak nyaman mungkin akhirnya disadari sebagai hal yang memang perlu ditinggalkan agar kehidupan dapat bergerak ke arah yang lebih baik.

Cancer, Scorpio, dan Capricorn menjadi 3 zodiak yang memiliki tema tersebut dengan cukup kuat dikutip dari Yourtango.com.

Ketiganya menghadapi bentuk persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama memperoleh dorongan untuk berhenti bertahan pada sesuatu yang sudah tidak memberikan manfaat.

Bagi mereka, 4 September 2026 dapat menjadi awal untuk menata kembali kehidupan dengan perspektif yang lebih jernih.

1. Cancer

Cancer mungkin sudah mencapai batas kesabarannya setelah terlalu lama berhadapan dengan berbagai hal yang menguras emosi.

Zodiak berelemen air ini dikenal memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar.

Karena itu, suasana negatif, berita buruk, konflik, hingga tekanan dari orang lain dapat memengaruhi kondisi emosionalnya lebih kuat daripada yang terlihat.

Pada 4 September 2026, Cancer mulai menyadari bahwa tidak semua persoalan di dunia harus ikut dibawa ke dalam pikirannya.

Salah satu perubahan terbesar dapat muncul dari cara Cancer mengonsumsi informasi.

Terlalu sering mengikuti berita negatif atau menghabiskan waktu di media sosial dapat membuat pikiran terus berada dalam keadaan waspada.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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