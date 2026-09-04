4 Zodiak Paling Anomali, Punya Mood yang Membuat Kepribadian Mereka Sulit untuk Ditebak

Ilustrasi moodswing/Magnific
JawaPos.com-Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah sosok yang rumit.
Terutama bagi keempat zodiak ini, mereka selalu memiliki sisi gelap dan terang. Perilaku tersebut mungkin akan muncul saat anda sudah mengenal seseorang dalam kurun waktu yang lama.
Berdasarkan informasi dari laman .yourtango.com yang dikutip pada (04/09) berikut empat zodiak yang paling anomali dan mood swing parah.
Aries
Aries tidak mudah menerima kegagalan dan memiliki tekad kuat untuk terus berusaha sampai mencapai tujuan. Namun, semangat mereka tersebut terkadang dapat berubah menjadi kemarahan saat sesuatu menghalangi keinginannya. Aries dapat menjadi pemimpin alami dan sosok panutan yang sukses dalam bidang yang mereka pilih.
Taurus
Taurus memiliki kestabilan emosi dalam jangka panjang. Mereka mampu membuat kehidupannya dengan stabil. Namun, mereka juga dapat berubah menjadi sosok yang keras kepala. Mereka tidak suka berkompromi dan cenderung berpikir cepat saat menghadapi ujian dan situasi yang sulit.
Gemini
Gemini biasanya memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Mereka mampu menjadi teman perjalanan yang menyenangkan karena pikiran mereka ang terbuka. Namun, gemini kurang memiliki rasa tanggung jawab kuat dan bisa tidak hadir saat orang lain benar-benar membutuhkan mereka.
Cancer
Cancer suka mencurahkan waktu untuk orang-orang dan hal-hal yang mereka yakini benar. Namun, sensitivitas emosional yang tinggi juga kerap membuat cancer menganggap berbagai hal terlalu serius dan menilai dirinya sendiri lebih keras daripada orang lain.
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Jawa Pos
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