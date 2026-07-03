Ternyata Warna Pakaian Bisa Mengubah Mood, Ini Pilihan Warna yang Bikin Semangat dan Percaya Diri

ilustrasi kumpulan warna baju./ Freepik
JawaPos.com - Pernah merasa lebih percaya diri saat mengenakan pakaian berwarna cerah atau justru lebih tenang ketika memakai warna-warna lembut? Ternyata, hal tersebut bukan sekadar perasaan.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa warna memiliki efek psikologis yang dapat memengaruhi emosi, cara berpikir, hingga tingkat kepercayaan diri seseorang.
Karena itu, memilih warna pakaian bukan hanya soal mengikuti tren fesyen, tetapi juga dapat menjadi cara sederhana untuk membantu memperbaiki suasana hati atau mood booster dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Psikologi warna telah lama menjadi perhatian para peneliti. Meski respons setiap orang terhadap warna bisa berbeda tergantung pengalaman dan budaya, secara umum beberapa warna mampu memunculkan emosi tertentu.
Warna yang dikenakan setiap hari juga dapat memengaruhi persepsi diri maupun cara orang lain melihat kita. Tak heran jika banyak orang secara tidak sadar memilih warna pakaian sesuai dengan kondisi emosinya.
Bagi sebagian orang, mengenakan warna favorit dapat meningkatkan rasa nyaman. Sementara bagi yang lain, memilih warna tertentu menjadi cara untuk membangkitkan semangat ketika sedang merasa lelah atau kurang berenergi.
Merah untuk Menambah Energi dan Percaya Diri
Merah identik dengan keberanian, semangat, dan energi. Warna ini sering dikaitkan dengan rasa percaya diri serta motivasi yang lebih tinggi.
Tak sedikit orang memilih pakaian merah saat menghadiri presentasi penting, acara spesial, atau momen yang membutuhkan kesan kuat.
Namun, karena sifatnya yang mencolok, warna merah sebaiknya dipadukan dengan warna netral agar tetap terlihat seimbang.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar