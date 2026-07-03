Ternyata Warna Pakaian Bisa Mengubah Mood, Ini Pilihan Warna yang Bikin Semangat dan Percaya Diri

JawaPos.com - Pernah merasa lebih percaya diri saat mengenakan pakaian berwarna cerah atau justru lebih tenang ketika memakai warna-warna lembut? Ternyata, hal tersebut bukan sekadar perasaan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa warna memiliki efek psikologis yang dapat memengaruhi emosi, cara berpikir, hingga tingkat kepercayaan diri seseorang.

Karena itu, memilih warna pakaian bukan hanya soal mengikuti tren fesyen, tetapi juga dapat menjadi cara sederhana untuk membantu memperbaiki suasana hati atau mood booster dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Warna dan Psikologi Memiliki Hubungan Erat Psikologi warna telah lama menjadi perhatian para peneliti. Meski respons setiap orang terhadap warna bisa berbeda tergantung pengalaman dan budaya, secara umum beberapa warna mampu memunculkan emosi tertentu.

Warna yang dikenakan setiap hari juga dapat memengaruhi persepsi diri maupun cara orang lain melihat kita. Tak heran jika banyak orang secara tidak sadar memilih warna pakaian sesuai dengan kondisi emosinya.

Bagi sebagian orang, mengenakan warna favorit dapat meningkatkan rasa nyaman. Sementara bagi yang lain, memilih warna tertentu menjadi cara untuk membangkitkan semangat ketika sedang merasa lelah atau kurang berenergi.

Merah untuk Menambah Energi dan Percaya Diri

Merah identik dengan keberanian, semangat, dan energi. Warna ini sering dikaitkan dengan rasa percaya diri serta motivasi yang lebih tinggi.

Tak sedikit orang memilih pakaian merah saat menghadiri presentasi penting, acara spesial, atau momen yang membutuhkan kesan kuat.