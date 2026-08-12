4 Zodiak yang Ahli Memberikan Pujian, Bisa Bikin Mood Auto Balik

Ilustrasi seseorang yang suportif/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak ternyata sangat suka memberikan pujian pada orang lain untuk membuat mereka merasa lebih baik.
Memberikan pujian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri serta mempererat hubungan pertemanan.
Mereka menghargai setiap keunikan dari orang dan mampu membuat orang merasa dihargai melalui interaksi yang tulus dan bermakna.
Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (12/08) berikut adalah daftar zodiak yang dikenal kerap memberikan pujian pada orang lain.
Baca Juga:3 Zodiak yang Kembali Merasakan Kebahagiaan Mulai 13 Agustus 2026, Masa Sulit Akhirnya Berlalu
Leo
Leo memiliki hati yang besar dan senang membuat orang lain merasa bahagia. Leo mungkin akan memuji soal penampilan, bakat, maupun kepribadian seseorang. Leo hanya ingin meningkatkan rasa percaya diri orang lain dan membuat mereka merasa tersenyum.
Libra
Libra mampu melihat sisi positif didalam diri seseorang. Mereka mungkin memuji pakaian, kecerdasan, ataupun kebaikan hati seseorang. Mereka percaya bahwa memberikan pujian dan mengatakan hal-hal positif dapat membuat hubungan pertemanan semakin kuat.
Sagittarius
Sagittarius senang membuat orang lain merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Mereka mungkin akan memuji keberanian, pencapaian, atau ide yang unik dari seseorang. Sagittarius menganggapnya penting untuk menghargai dan merayakan hal-hal yang membuat setiap orang menjadi istimewa.
Gemini
Gemini pandai mengucapkan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa gembira. Mereka mungkin memuji selera humor, kecerdasan, ataupun kemampuan mereka dalam publik speaking. Gemini memahami bahwa mengatakan hal-hal positif dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang lain.
Pisces
Pisces pandai memberikan pujian yang membuat seseorang merasa termotivasi. Mereka percaya bahwa mengatakan hal-hal baik dapat membantu orang lain merasa lebih baik dan membuat hubungan pertemanan semakin dekat. Mereka ingin membuat orang-orang disekitarnya merasa lebih baik terhadap dirinya sendiri.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan