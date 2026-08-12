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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.09 WIB

4 Zodiak yang Ahli Memberikan Pujian, Bisa Bikin Mood Auto Balik

Ilustrasi seseorang yang suportif/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang suportif/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak ternyata sangat suka memberikan pujian pada orang lain untuk membuat mereka merasa lebih baik.

Memberikan pujian juga dapat meningkatkan rasa percaya diri serta mempererat hubungan pertemanan.

Mereka menghargai setiap keunikan dari orang dan mampu membuat orang merasa dihargai melalui interaksi yang tulus dan bermakna.

Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (12/08) berikut adalah daftar zodiak yang dikenal kerap memberikan pujian pada orang lain.

Leo memiliki hati yang besar dan senang membuat orang lain merasa bahagia. Leo mungkin akan memuji soal penampilan, bakat, maupun kepribadian seseorang. Leo hanya ingin meningkatkan rasa percaya diri orang lain dan membuat mereka merasa tersenyum.

Libra mampu melihat sisi positif didalam diri seseorang. Mereka mungkin memuji pakaian, kecerdasan, ataupun kebaikan hati seseorang. Mereka percaya bahwa memberikan pujian dan mengatakan hal-hal positif dapat membuat hubungan pertemanan semakin kuat. 

Sagittarius senang membuat orang lain merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Mereka mungkin akan memuji keberanian, pencapaian, atau ide yang unik dari seseorang. Sagittarius menganggapnya penting untuk menghargai dan merayakan hal-hal yang membuat setiap orang menjadi istimewa.

Gemini pandai mengucapkan sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa gembira. Mereka mungkin memuji selera humor, kecerdasan, ataupun kemampuan mereka dalam publik speaking. Gemini memahami bahwa mengatakan hal-hal positif dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang lain.

Pisces pandai memberikan pujian yang membuat seseorang merasa termotivasi. Mereka percaya bahwa mengatakan hal-hal baik dapat membantu orang lain merasa lebih baik dan membuat hubungan pertemanan semakin dekat. Mereka ingin membuat orang-orang disekitarnya merasa lebih baik terhadap dirinya sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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