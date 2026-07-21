8 Weton Tibo Ratu yang Diyakini Membawa Kemuliaan dan Kesuksesan dalam Hidup, Apa Saja?

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah Tibo Ratu menggambarkan weton yang dianggap memiliki peruntungan istimewa. Weton dalam kategori ini dipercaya membawa simbol kemuliaan, keberhasilan, serta peluang besar untuk mendapatkan rezeki yang melimpah.

Pemilik weton Tibo Ratu diyakini memiliki karakter kuat, jiwa kepemimpinan alami, dan daya tarik tersendiri yang membuatnya mudah mendapat kepercayaan dari orang lain. Jalan hidup mereka sering dikaitkan dengan berbagai kesempatan baik yang datang secara tidak terduga.

Mengacu pada penjelasan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton Tibo Ratu yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki keberuntungan besar dan berpotensi memperoleh rezeki berlimpah.

1. Sabtu Pahing

Individu dengan weton ini memiliki neptu tertinggi yaitu 18, yang merupakan gabungan dari nilai 9 di hari Sabtu dan nilai 9 di pasaran Pahing. Berada di bawah naungan lakune Geni macan ketawan dan sumur sinobo, memberikan karakter dan watak yang sangat kuat pada pemiliknya.

Kepemimpinan dan kebijaksanaan menjadi ciri khas mereka, meski terkadang disertai emosi yang meledak-ledak. Berkat kombinasi neptu yang istimewa ini, mereka dianugerahi dengan aliran rezeki yang terus membumbung tinggi.

2. Minggu Legi

Perpaduan hari Minggu bernilai 5 dan pasaran Legi bernilai 5 menghasilkan neptu 10 yang unik. Di bawah naungan watak lakukuning Lintang, pribadi mereka cenderung menyendiri dan tertutup, bagaikan bintang yang hanya bersinar di kegelapan malam.

Sifat dermawan dan pemaaf yang mereka miliki menjadikan mereka sosok yang dicintai banyak orang. Kebaikan hati mereka senantiasa mengundang keberkahan dari berbagai penjuru.