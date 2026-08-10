Bukan Weton Biasa, 8 Tibo Ratu Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Istimewa

Ilustrasi tibo ratu (Freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang berdasarkan hari serta pasaran kelahirannya.
Salah satu istilah yang cukup menarik perhatian adalah Tibo Ratu. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, istilah ini menggambarkan sosok yang dianggap memiliki wibawa, mudah memperoleh penghormatan, serta berpotensi mendapatkan keberuntungan dalam perjalanan hidupnya.
Orang yang dikaitkan dengan Tibo Ratu biasanya digambarkan mempunyai karakter kuat, mampu memimpin, dan pandai membangun hubungan dengan orang lain.
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Tak heran jika karakter tersebut kemudian dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan, baik dalam pekerjaan, usaha maupun kehidupan sosial.
Namun, perlu dicatat bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan atau kondisi finansial seseorang.
Berikut delapan weton yang dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon.
Pemilik weton Sabtu Pahing dalam kepercayaan Jawa dikenal mempunyai karakter tegas, penuh semangat, dan memiliki naluri kepemimpinan yang kuat.
Mereka sering digambarkan sebagai sosok yang mampu mengambil keputusan ketika berada dalam situasi sulit.
Sikap tegas tersebut juga dibarengi dengan kemampuan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Karena itu, Sabtu Pahing dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan sekitar.
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