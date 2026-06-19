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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.27 WIB

Makin Kaya, 5 Weton yang Termasuk Tibo Ratu Ini Hartanya Berlipat Ganda

Ilustrasi orang dengan weton yang akan merasakan momen rezeki naik berlipat ganda. (freepik/ QuadGraphics) - Image

Ilustrasi orang dengan weton yang akan merasakan momen rezeki naik berlipat ganda. (freepik/ QuadGraphics)

JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, weton Tibo Ratu merupakan salah satu weton yang dipercaya memiliki keberuntungan besar, wibawa yang kuat, serta peluang untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran dalam hidup. Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan karakter kepemimpinan yang menonjol dan kemampuan memengaruhi orang di sekitarnya.

Sejak kecil, mereka diyakini memiliki daya tarik alami yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Karena sifat tersebut, mereka kerap dianggap sebagai sosok yang dapat menjadi teladan dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam tradisi Jawa, weton Tibo Ratu juga sering dipandang sebagai simbol keberuntungan yang mampu membawa dampak positif, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, weton ini identik dengan kehidupan yang penuh peluang, kehormatan, dan kesejahteraan.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Energi Weton, terdapat lima weton Tibo Ratu yang dipercaya memiliki potensi kekayaan dan keberuntungan berlipat menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Wage

Individu yang terlahir pada Minggu Wage memiliki kecerdasan di atas rata-rata yang menjadi modal utama dalam perjalanan hidup mereka.

Mereka dianugerahi kemampuan pengambilan keputusan yang strategis, terutama dalam urusan bisnis dan karier, sehingga kesuksesan lebih cepat mereka raih.

Daya tarik personal yang kuat menjadi magnet peluang kehidupan bagi mereka. Minggu Wage juga dikenal memiliki intuisi tajam yang membantu mereka membaca berbagai situasi dengan akurat.

Keseimbangan antara usaha fisik dan spiritualitas menjadi kunci mereka dalam memperoleh keberlimpahan.

Neptu dari Minggu (5) dan Wage (4) menghasilkan total 9, yang dalam filosofi Jawa melambangkan keberuntungan dan kelengkapan.

Weton ini berada di bawah naungan Bathara Surya yang memberikan pencerahan dan kekuatan spiritual kepada pemiliknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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