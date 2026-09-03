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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 3 September 2026 | 19.26 WIB

Menuju Kehormatan Mulia, 8 Weton Tibo Lungguh Bertakdir Kedudukan Tinggi Menurut Primbon Jawa

Weton Tibo Lungguh dapat kehormatan menurut Primbon Jawa (Magnific/ wavebreakmedia_micro) - Image

Weton Tibo Lungguh dapat kehormatan menurut Primbon Jawa (Magnific/ wavebreakmedia_micro)

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Tibo Lungguh untuk weton yang bertakdir menduduki kedudukan tinggi.

Golongan weton ini dipercaya membawa keberuntungan besar baik dalam materi, status sosial, maupun pengaruh.

Kehormatan yang mulia sering menyertai perjalanan hidup para pemilik weton dalam kategori ini.

Dilansir dari akun YouTube Karangan urip pada Kamis (3/9), disebutkan delapan weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Tibo Lungguh tersebut.

1. Kamis pahing

Weton Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi yang sederhana, tulus, dan memiliki jiwa pengayom bagi sesama.

Kejujuran dalam berbicara menjadi ciri khas mereka meski kadang memicu kesalahpahaman karena terlalu apa adanya.

Naungan lintang salah ukur membuat mereka terkadang mengambil keputusan yang kurang matang dalam hidupnya.

Rasa tanggung jawab serta kemampuan beradaptasi membantu mereka meraih kepercayaan dari banyak kalangan.

Editor: Novia Tri Astuti
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