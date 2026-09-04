Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 4 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo mungkin merasa cukup ragu saat mengambil keputusan dalam hidup. Tetapi, leo dapat memanfaatkan setiap momen jika percaya pada kerja keras. Leo harus memprioritaskan upaya untuk mendapatkan hasil yang signifikan.
Cobalah untuk menemukan peluang baru dalam kehidupan sehari-hari. Luangkan sedikit waktu bersama orang-orang terdekat untuk menemukan kedamaian batin. Leo dapat mengatasi situasi sulit dengan kecerdasan yang dimiliki.
Transit ini mungkin membuat zodiak virgo merasa kesal. Beberapa orang mungkin mencoba memanfaatkan sifat baik virgo, jadi berhati-hatilah. Temukan keseimbangan antara kemurahan hati dan keluguan.
Kebaikan virgo mungkin menyenangkan orang-orang tertentu. Tetapi, ketika orang-orang memanfaatkan kemurahan hatimu, virgo tampaknya kehilangan kepercayaan. Cobalah bermeditasi untuk terhubung kembali dengan diri sendiri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 4 September 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo dan pasangan perlu melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama untuk memecah kebosanan dalam hubungan. Terkait karir, leo sedang mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan yang memberi minat baru.
Sementara itu, jangan mengobati diri sendiri dan berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi obat. Terkait keuangan, waspadalah dalam mengelola anggaran serta belanjakan uang sesuai dengan kemampuanmu.
Cinta Leo
Hubungan asmara leo semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi jangan hanya berdiam diri. Keluar dan bersenang-senanglah dengan pasangan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Hal ini akan memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan kembali.
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Jawa Pos
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