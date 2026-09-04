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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 4 September 2026 | 12.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 4 September 2026: Venus Buka Peluang Cinta Baru

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Dalam urusan cinta, Pisces mendapatkan pengaruh yang cukup positif dari Venus pada Jumat, 4 September 2026.

Pengaruh tersebut dapat membuka kesempatan bagi Pisces untuk merasakan pengalaman romantis yang berbeda dari biasanya.

Perasaan yang sempat berjalan datar juga berpeluang mendapatkan warna baru ketika Pisces mulai lebih terbuka terhadap perhatian dan komunikasi dari orang lain.

Namun, Pisces tetap perlu menjaga keseimbangan agar tidak terbawa oleh perasaan sesaat.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Jumat, 4 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, Jumat ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk kembali membangun kedekatan melalui percakapan sederhana dan perhatian kecil.

Hubungan yang sudah berjalan cukup lama terkadang membutuhkan suasana baru agar tidak terasa monoton.

Pisces tidak harus merencanakan sesuatu yang besar untuk membuat hubungan terasa lebih hangat.

Editor: Novia Tri Astuti
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