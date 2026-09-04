Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 4 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Pisces pada Jumat, 4 September 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam menjaga ketenangan pikiran.
Pengaruh Bulan di Taurus membuat Pisces perlu berusaha agar tidak terlalu mudah terbawa stres ketika menghadapi berbagai kesibukan.
Ketika pikiran dipenuhi terlalu banyak persoalan, tubuh juga dapat ikut merasakan dampaknya sehingga energi terasa lebih cepat terkuras.
Karena itu, menjaga rutinitas yang teratur dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mempertahankan kondisi tubuh dan pikiran tetap seimbang.
Pisces sebaiknya mengatur waktu tidur dengan baik dan tidak mengorbankan waktu istirahat hanya demi menyelesaikan seluruh aktivitas.
Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga setelah menjalani hari yang cukup padat.
Jika pekerjaan atau aktivitas mulai terasa melelahkan, berikan jeda sebelum kembali melanjutkannya.
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Jawa Pos
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