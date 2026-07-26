Naik Derajat dan Makin Mapan, Ini 9 Weton yang Dipercaya Penuh Keberuntungan

Weton kaya yang naik derajat dan sukses bergelimang harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam meraih rezeki. Karena itu, sejumlah weton kerap disebut memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kemapanan dan kesejahteraan.
Kepercayaan ini menyebut bahwa pemilik weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang mendukung datangnya berbagai peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sosial. Kondisi tersebut dipercaya dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan meraih kesuksesan secara bertahap.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang telah berkembang secara turun-temurun. Hasilnya tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan karena keberhasilan juga dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta berbagai faktor lainnya.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat sembilan weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran, meningkatkan status kehidupan, dan menikmati kondisi finansial yang lebih baik menurut Primbon Jawa.
1. Rabu Legi
Weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12 dan berada dalam naungan lintang tangis. Pemilik weton ini dikenal memiliki kepribadian yang pendiam namun memiliki pancasuda sumur sinaba.
Wawasan luas yang dimiliki membuat setiap ucapan mereka selalu didengarkan dengan baik oleh lingkungan sekitar.
Berada di bawah naungan aras kembang, mereka memiliki daya tarik natural yang mampu memikat hati lawan jenis.
Tata krama dan sopan santun adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap tenang dan tidak banyak tingkah membuat keberadaan mereka dihormati dalam masyarakat.
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