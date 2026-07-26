Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 03.37 WIB

Naik Derajat dan Makin Mapan, Ini 9 Weton yang Dipercaya Penuh Keberuntungan

Weton kaya yang naik derajat dan sukses bergelimang harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton kaya yang naik derajat dan sukses bergelimang harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam meraih rezeki. Karena itu, sejumlah weton kerap disebut memiliki potensi lebih besar untuk mencapai kemapanan dan kesejahteraan.

Kepercayaan ini menyebut bahwa pemilik weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang mendukung datangnya berbagai peluang, baik dalam pekerjaan, usaha, maupun kehidupan sosial. Kondisi tersebut dipercaya dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan meraih kesuksesan secara bertahap.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari warisan budaya Jawa yang telah berkembang secara turun-temurun. Hasilnya tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan karena keberhasilan juga dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, serta berbagai faktor lainnya.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Primbon Cirebon, terdapat sembilan weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk meraih kemakmuran, meningkatkan status kehidupan, dan menikmati kondisi finansial yang lebih baik menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi

Weton Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12 dan berada dalam naungan lintang tangis. Pemilik weton ini dikenal memiliki kepribadian yang pendiam namun memiliki pancasuda sumur sinaba.

Wawasan luas yang dimiliki membuat setiap ucapan mereka selalu didengarkan dengan baik oleh lingkungan sekitar.

Berada di bawah naungan aras kembang, mereka memiliki daya tarik natural yang mampu memikat hati lawan jenis.

Tata krama dan sopan santun adalah hal yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Sikap tenang dan tidak banyak tingkah membuat keberadaan mereka dihormati dalam masyarakat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Usia 30 Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Dipercaya Bakal Naik Derajat - Image
Zodiak

Usia 30 Jadi Titik Balik, 4 Zodiak Ini Dipercaya Bakal Naik Derajat

Jumat, 24 Juli 2026 | 06.38 WIB

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri? - Image
Zodiak

8 Tanggal Lahir Ini Diramal Naik Derajat pada Juli 2026, Benarkah Rezeki Besar Segera Menghampiri?

Minggu, 19 Juli 2026 | 05.25 WIB

8 Zodiak yang Diprediksi Jadi Bos Besar dan Naik Derajat pada 2026, Rezeki Makin Mengalir - Image
Zodiak

8 Zodiak yang Diprediksi Jadi Bos Besar dan Naik Derajat pada 2026, Rezeki Makin Mengalir

Sabtu, 16 Mei 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore