Bukan Cepat Habis, 6 Weton Ini Dipercaya Mampu Membuat Harta Warisan Makin Berkembang

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton menjadi salah satu bagian yang kerap digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dengan salah satu dari lima pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, weton tidak hanya dikaitkan dengan karakter, tetapi juga rezeki, jodoh, pekerjaan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.

Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah kaitan weton dengan harta peninggalan keluarga. Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan tradisional disebut memiliki kemampuan mengelola harta dengan baik sehingga warisan yang diterima berpotensi berkembang.

Warisan yang diterima pun tidak selalu harus berupa uang. Tanah, rumah, usaha, maupun aset keluarga lainnya dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan apabila dikelola secara tepat.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan menarik ketika mendapatkan warisan dari leluhur.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Pemilik weton Senin Legi dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menjaga sesuatu yang telah dimilikinya.

Karakter tersebut membuat mereka disebut cukup berhati-hati ketika mengelola harta. Jika mendapatkan warisan, mereka dipercaya tidak mudah menghabiskannya untuk kebutuhan sesaat.

Sebaliknya, aset yang diterima dapat diarahkan untuk sesuatu yang memiliki manfaat jangka panjang. Tanah bisa dikembangkan, uang dapat dijadikan modal usaha, sementara aset lainnya dipertahankan nilainya.