8 Weton Ini Diprediksi Hidup Tanpa Kesulitan, Seperti Mimpi Tapi Nyata!

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering kali dijadikan acuan untuk membaca perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton dipercaya membawa keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki. Mereka diyakini menjalani hidup dengan lancar, penuh kenyamanan, dan jauh dari kesulitan.

Dilansir dari YouTube Primbon Cirebon, ada delapan weton yang disebut paling kaya karena rezekinya terus mengalir tanpa henti. Mari kita simak satu per satu.

1. Sabtu Pahing Orang dengan weton Sabtu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter tegas dan semangat juang tinggi membuat mereka dihormati. Kombinasi sifat bijaksana dan kemampuan memimpin membuka jalan menuju kesuksesan serta kemakmuran.

2. Minggu Legi Mereka yang lahir di Minggu Legi biasanya pendiam, namun berhati lembut dan penuh kasih. Kedermawanan serta ketulusan hati menjadi magnet keberuntungan yang membuat hidup mereka lebih mudah.

3. Selasa Pon Weton ini memiliki jiwa sosial tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Empati dan rasa syukur yang mendalam menjadikan mereka sosok yang membawa kedamaian sekaligus keberkahan.

4. Jumat Wage Integritas adalah ciri utama Jumat Wage. Mereka menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi, sehingga dipercaya banyak orang. Wawasan luas dan kepemimpinan alami membuat mereka berpeluang besar meraih posisi tinggi.

5. Rabu Pon Individu dengan weton Rabu Pon dikenal santun dan mudah bergaul. Kemampuan menjadi penengah konflik serta membangun harmoni membuat mereka disukai banyak kalangan, sekaligus membuka pintu rezeki.

6. Jumat Kliwon Hari ini dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya membawa aura positif yang menenangkan lingkungan sekitar. Energi baik tersebut sering kali mendatangkan keberuntungan.