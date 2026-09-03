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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 4 September 2026 | 05.12 WIB

8 Weton Ini Diprediksi Hidup Tanpa Kesulitan, Seperti Mimpi Tapi Nyata!

weton paling kaya dengan rezeki lancar terus dan hidup tanpa kesulitan./Freepik. - Image

weton paling kaya dengan rezeki lancar terus dan hidup tanpa kesulitan./Freepik.

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton sering kali dijadikan acuan untuk membaca perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton dipercaya membawa keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki. Mereka diyakini menjalani hidup dengan lancar, penuh kenyamanan, dan jauh dari kesulitan.

Dilansir dari YouTube Primbon Cirebon, ada delapan weton yang disebut paling kaya karena rezekinya terus mengalir tanpa henti. Mari kita simak satu per satu.

1. Sabtu Pahing

Orang dengan weton Sabtu Pahing dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Karakter tegas dan semangat juang tinggi membuat mereka dihormati. Kombinasi sifat bijaksana dan kemampuan memimpin membuka jalan menuju kesuksesan serta kemakmuran.

2. Minggu Legi

Mereka yang lahir di Minggu Legi biasanya pendiam, namun berhati lembut dan penuh kasih. Kedermawanan serta ketulusan hati menjadi magnet keberuntungan yang membuat hidup mereka lebih mudah.

3. Selasa Pon

Weton ini memiliki jiwa sosial tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Empati dan rasa syukur yang mendalam menjadikan mereka sosok yang membawa kedamaian sekaligus keberkahan.

4. Jumat Wage

Integritas adalah ciri utama Jumat Wage. Mereka menjunjung tinggi kejujuran dan konsistensi, sehingga dipercaya banyak orang. Wawasan luas dan kepemimpinan alami membuat mereka berpeluang besar meraih posisi tinggi.

5. Rabu Pon

Individu dengan weton Rabu Pon dikenal santun dan mudah bergaul. Kemampuan menjadi penengah konflik serta membangun harmoni membuat mereka disukai banyak kalangan, sekaligus membuka pintu rezeki.

6. Jumat Kliwon

Hari ini dianggap memiliki nilai spiritual tinggi. Orang yang lahir pada Jumat Kliwon dipercaya membawa aura positif yang menenangkan lingkungan sekitar. Energi baik tersebut sering kali mendatangkan keberuntungan.

7. Sabtu Legi

Pemilik weton Sabtu Legi biasanya cerdas, sabar, dan bijaksana. Kemampuan analisis tajam membuat mereka dihormati, sementara reputasi positif yang dibangun menarik banyak peluang emas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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