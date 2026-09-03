6 Shio yang Disebut Jadi Kesayangan Dewa Kekayaan, Rezekinya Berlimpah

JawaPos.com – Peruntungan mengenai rezeki dan kekayaan menjadi salah satu topik yang kerap menarik perhatian dalam ramalan shio. Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, karakter serta tahun kelahiran seseorang sering dikaitkan dengan gambaran perjalanan kehidupan dan keberuntungannya.

Sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya peluang finansial. Mulai dari keberanian mengambil kesempatan, kreativitas, kecerdikan, hingga kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.

Dalam sejumlah ramalan, keberkahan dari dewa kekayaan juga kerap digunakan sebagai simbol datangnya keberuntungan dan kemakmuran. Meski demikian, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam urusan kemakmuran.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kuda Pemilik Shio Kuda yang lahir pada 1978, 1990, 2002, dan 2014 dikenal memiliki semangat tinggi serta kecenderungan menyukai kebebasan.

Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Dalam pekerjaan, sifat gigih tersebut dapat menjadi modal untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengejar target yang sudah ditetapkan.

Dalam ramalan tersebut, Shio Kuda disebut berpeluang mendapatkan momentum positif dalam urusan finansial. Kesempatan bisnis maupun perkembangan karier diprediksi dapat membuka sumber keuntungan baru.

Hasil dari kerja keras yang selama ini dilakukan juga disebut berpotensi mulai terlihat. Namun, peluang yang datang tetap perlu disikapi dengan perhitungan agar keputusan finansial tidak dilakukan secara gegabah.