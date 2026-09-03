Hidup Makmur, 5 Shio Ini Tak Pernah Kekurangan Soal Harta dan Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Tionghoa, shio sering kali dikaitkan dengan keberuntungan dan rezeki.

Beberapa shio dipercaya memiliki daya tarik khusus terhadap peluang emas, baik dalam keuangan, karier, maupun hubungan pribadi. Mereka seolah-olah selalu dikelilingi keberuntungan yang membuat hidup terasa lebih mudah.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut paling beruntung karena rezekinya mengalir tanpa henti.

1. Macan Shio Macan dikenal berani dan percaya diri. Sifat kepemimpinan serta kreativitas membuat mereka mampu meraih kesuksesan besar. Dengan keberanian mengambil risiko, Macan sering kali berhasil membuka jalan menuju kekayaan.

2. Naga Naga memiliki ambisi tinggi dan kepribadian kuat. Mereka pandai berkomunikasi dan membangun relasi, serta cerdas dalam mengelola keuangan. Kombinasi ini menjadikan Naga sosok yang rezekinya seolah tak pernah habis.

3. Ayam Shio Ayam dikenal jujur dan dapat dipercaya. Kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dengan cepat membuat orang lain nyaman bekerja sama. Hubungan baik yang mereka bangun sering kali membawa keuntungan jangka panjang.

4. Kuda Energi besar dan semangat juang tinggi adalah ciri khas Kuda. Mereka pekerja keras, disiplin, dan pandai mengatur waktu. Ketekunan ini membuat Kuda berpotensi meraih kekayaan dari usaha yang mereka jalani.