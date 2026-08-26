Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Keuntungan dalam Waktu Dekat

JawaPos.com – Menjelang akhir Agustus 2026, sejumlah shio disebut sedang berada dalam fase peruntungan yang cukup positif.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perkembangan dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan.

Energi positif yang hadir pada periode ini diyakini dapat membuka kesempatan baru bagi mereka yang mampu memanfaatkannya dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar dalam waktu dekat.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau Shio Kerbau menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan paling menjanjikan, khususnya dalam urusan rezeki.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan memiliki etos kerja tinggi. Meski langkah yang diambil terkadang tidak secepat orang lain, pemilik Shio Kerbau dipercaya memiliki konsistensi yang membuat mereka mampu mencapai target.

Kesabaran tersebut diyakini mulai memberikan hasil setelah berbagai usaha dilakukan dalam waktu yang cukup panjang.

Dalam waktu dekat, rezeki yang datang kepada Shio Kerbau disebut dapat berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi finansial. Bentuknya bisa berupa apresiasi atas kinerja, peluang peningkatan jabatan, hingga pemasukan yang lebih stabil.