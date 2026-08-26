Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.00 WIB

Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Keuntungan dalam Waktu Dekat

Shio yang Pintu Rezeki Terbuka Lebar (freepik.com) - Image

Shio yang Pintu Rezeki Terbuka Lebar (freepik.com)

JawaPos.com – Menjelang akhir Agustus 2026, sejumlah shio disebut sedang berada dalam fase peruntungan yang cukup positif.

Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perkembangan dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan.

Energi positif yang hadir pada periode ini diyakini dapat membuka kesempatan baru bagi mereka yang mampu memanfaatkannya dengan baik.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar dalam waktu dekat.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan paling menjanjikan, khususnya dalam urusan rezeki.

Mereka dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan memiliki etos kerja tinggi. Meski langkah yang diambil terkadang tidak secepat orang lain, pemilik Shio Kerbau dipercaya memiliki konsistensi yang membuat mereka mampu mencapai target.

Kesabaran tersebut diyakini mulai memberikan hasil setelah berbagai usaha dilakukan dalam waktu yang cukup panjang.

Dalam waktu dekat, rezeki yang datang kepada Shio Kerbau disebut dapat berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi finansial. Bentuknya bisa berupa apresiasi atas kinerja, peluang peningkatan jabatan, hingga pemasukan yang lebih stabil.

Karena itu, pemilik Shio Kerbau disarankan tetap menjalani proses dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru mengejar hasil karena peluang baik dipercaya mulai terbuka secara perlahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Modal Besar, Berikut 5 Kebiasaan Pengusaha Sukses yang Keuntungannya Berkali Lipat - Image
Ekonomi

Bukan Cuma Modal Besar, Berikut 5 Kebiasaan Pengusaha Sukses yang Keuntungannya Berkali Lipat

Senin, 24 Agustus 2026 | 20.22 WIB

Investasi Emas Antam: Beli Awal 2024, Cuan Tembus 154 Persen Hari Ini - Image
Ekonomi

Investasi Emas Antam: Beli Awal 2024, Cuan Tembus 154 Persen Hari Ini

Senin, 24 Agustus 2026 | 19.21 WIB

Punya Naluri Bisnis Tajam, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Raup Keuntungan Besar - Image
Zodiak

Punya Naluri Bisnis Tajam, 5 Zodiak Ini Diprediksi Mudah Raup Keuntungan Besar

Senin, 17 Agustus 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore