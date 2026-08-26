Rezeki Mengalir Deras, 3 Shio Ini Diprediksi Raih Keuntungan dalam Waktu Dekat

Shio yang Pintu Rezeki Terbuka Lebar (freepik.com)
JawaPos.com – Menjelang akhir Agustus 2026, sejumlah shio disebut sedang berada dalam fase peruntungan yang cukup positif.
Dalam astrologi Tionghoa, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perkembangan dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan.
Energi positif yang hadir pada periode ini diyakini dapat membuka kesempatan baru bagi mereka yang mampu memanfaatkannya dengan baik.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki peluang mendapatkan rezeki lebih besar dalam waktu dekat.
Berikut daftarnya:
Shio Kerbau menjadi salah satu yang disebut memiliki peruntungan paling menjanjikan, khususnya dalam urusan rezeki.
Mereka dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan memiliki etos kerja tinggi. Meski langkah yang diambil terkadang tidak secepat orang lain, pemilik Shio Kerbau dipercaya memiliki konsistensi yang membuat mereka mampu mencapai target.
Kesabaran tersebut diyakini mulai memberikan hasil setelah berbagai usaha dilakukan dalam waktu yang cukup panjang.
Dalam waktu dekat, rezeki yang datang kepada Shio Kerbau disebut dapat berkaitan dengan pekerjaan maupun kondisi finansial. Bentuknya bisa berupa apresiasi atas kinerja, peluang peningkatan jabatan, hingga pemasukan yang lebih stabil.
Karena itu, pemilik Shio Kerbau disarankan tetap menjalani proses dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru mengejar hasil karena peluang baik dipercaya mulai terbuka secara perlahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!
Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti