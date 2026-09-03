Hoki Meningkat, 6 Shio Ini Diprediksi Punya Jalan Terbuka Menuju Kemakmuran

JawaPos.com – Pembahasan mengenai shio dan peruntungan masih menjadi hal yang menarik bagi sebagian masyarakat. Dalam tradisi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter seseorang serta berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki dan karier.

Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan finansial dan kemakmuran pada periode tertentu.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Prediksi tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh kekayaan atau kesuksesan secara otomatis.

Dalam kepercayaan tradisional, sosok dewa kekayaan sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kelimpahan. Energi positif yang diasosiasikan dengannya dipercaya dapat membuka peluang baru bagi mereka yang sedang berusaha memperbaiki kehidupan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki peruntungan menarik dan berpotensi mengalami perkembangan dalam urusan rezeki.

1. Shio Kuda Mereka yang lahir pada 1978, 1990, 2002, dan 2014 termasuk dalam kelompok shio Kuda. Dalam ramalan, pemilik shio ini dikenal memiliki karakter aktif, bebas, dan bersemangat dalam mengejar tujuan.

Sifat pantang menyerah tersebut disebut dapat menjadi modal ketika mereka menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan maupun bisnis.

Jika peluang baru datang, pemilik shio Kuda diyakini mampu memanfaatkannya berkat keberanian dan kegigihan yang dimiliki. Kesempatan untuk mengembangkan usaha, memperoleh penghasilan tambahan, atau mendapatkan tanggung jawab lebih besar dalam pekerjaan juga disebut berpotensi terbuka.

Namun, keberanian tetap perlu diimbangi dengan perhitungan agar keputusan yang diambil tidak terburu-buru.