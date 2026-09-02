Rezeki Seolah Tak Pernah Seret, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan kesuksesan. Dalam astrologi Tiongkok, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.

Sebagian shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan finansial. Ada yang dikenal gigih bekerja, pandai membaca peluang, memiliki kemampuan memimpin, hingga mampu mengelola keuangan dengan penuh perhitungan.

Namun, anggapan mengenai shio pembawa kekayaan merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti kaya. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kesempatan, serta berbagai faktor kehidupan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang dalam astrologi Tiongkok dipercaya memiliki peluang besar untuk hidup berkecukupan.

1. Shio Tikus, Pandai Melihat Kesempatan Pemilik Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang cerdas, gesit, dan mampu beradaptasi dengan keadaan. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah. Ketika satu jalan tertutup, mereka akan mencari alternatif lain.

Karena kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan peluang tersebut, Shio Tikus sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam bisnis, pekerjaan profesional, maupun pengelolaan keuangan.

2. Shio Kerbau, Mengandalkan Ketekunan Jika ada shio yang dikenal mengutamakan proses, Shio Kerbau termasuk salah satunya. Mereka dipercaya mempunyai karakter disiplin, sabar, dan kuat menghadapi berbagai tantangan.

Mereka tidak terlalu mengandalkan hasil instan. Sebaliknya, kekayaan dibangun sedikit demi sedikit melalui kerja keras dan konsistensi.