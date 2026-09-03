Rezeki Datang Tak Disangka, 6 Weton Ini Diprediksi Punya Jalan Menuju Kemakmuran

JawaPos.com – Weton masih menjadi bagian dari tradisi Jawa yang menarik untuk dibahas, terutama ketika dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan peruntungan seseorang.

Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari lahir dengan lima hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Melalui primbon, kombinasi tersebut kemudian ditafsirkan untuk melihat berbagai aspek kehidupan seseorang.

Salah satunya adalah persoalan rezeki. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang dianggap mendukung datangnya peluang dan kemakmuran. Rezeki yang dimaksud pun tidak selalu berupa uang secara langsung, tetapi bisa hadir melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Tentu saja, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, ada enam weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki cukup kuat. Pemiliknya dipercaya berpotensi memperoleh kesempatan finansial dari berbagai arah.

Berikut keenam weton tersebut.

1. Rabu Legi, Mudah Membuka Jaringan Rabu Legi dipercaya memiliki karakter yang menyenangkan dan mudah diterima dalam lingkungan sosial.

Pemilik weton ini disebut pandai membangun komunikasi serta memiliki kemampuan membaca peluang. Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, jaringan pertemanan dapat menjadi salah satu pintu yang mempertemukan mereka dengan kesempatan baru.

Ramalan mengenai Rabu Legi juga menyebut rezeki dapat datang melalui jalan yang sebelumnya tidak direncanakan. Tawaran kerja sama, informasi bisnis, atau bantuan dari seseorang yang baru dikenal bisa menjadi awal dari peluang yang lebih besar.