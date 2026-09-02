Dari Masa Sulit Menuju Kemakmuran, 6 Weton Ini Disebut Punya Rezeki yang Kembali Pulih

JawaPos.com – Perjalanan hidup seseorang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika kondisi finansial berada dalam keadaan baik, tetapi ada pula periode ketika berbagai persoalan membuat pemasukan berkurang dan harta perlahan menyusut.

Dalam tradisi Jawa, perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan weton. Perhitungan hari dan pasaran kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta perjalanan rezeki seseorang.

Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan tertentu disebut mampu melewati fase sulit dan kembali membangun kondisi ekonominya. Masa kehilangan atau keterpurukan justru dianggap sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih matang dalam mengambil keputusan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang disebut pernah mengalami fase penurunan harta, tetapi kemudian mampu bangkit dan menemukan kembali jalan kemakmurannya.

1. Senin Pon – Bangkit Berkat Ketekunan Pemilik weton Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang sabar dan memiliki daya tahan kuat ketika menghadapi persoalan. Mereka cenderung tetap berusaha meskipun pernah mengalami kegagalan.

Dalam ramalan yang beredar, Senin Pon disebut memiliki pengalaman finansial yang naik turun. Sifat mudah percaya kepada orang lain bahkan dapat membuat mereka mengambil keputusan yang berujung pada berkurangnya harta.

Namun, pengalaman tersebut tidak membuat mereka berhenti. Dengan ketekunan dan kemauan untuk kembali bekerja keras, peluang baru dipercaya dapat muncul.

Bidang perdagangan dan usaha yang dikelola bersama keluarga disebut menjadi salah satu jalan yang berpotensi membantu mereka memulihkan kondisi ekonomi.

2. Rabu Wage – Belajar dari Kesalahan Finansial Rabu Wage disebut sebagai salah satu weton yang perjalanan rezekinya tidak selalu stabil. Ada masa ketika kondisi ekonomi meningkat, tetapi kemudian dapat mengalami penurunan akibat keputusan yang kurang tepat.