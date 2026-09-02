Peluang Emas Bermunculan, 6 Shio Ini Konon Akan Merasakan Lonjakan Rezeki

Shio berlimpah rezeki, keberuntungan dan makmur kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan peruntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, ada shio yang diyakini sedang berada dalam fase penuh peluang, baik dalam urusan karier, keuangan, maupun kehidupan pribadi.
Ramalan mengenai keberuntungan tersebut kerap menggambarkan adanya kesempatan yang datang secara tiba-tiba. Mulai dari peningkatan penghasilan, tawaran pekerjaan, perkembangan bisnis, hingga bantuan dari orang-orang yang tidak terduga.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang berada dalam aliran keberuntungan dan berpotensi merasakan kehidupan yang semakin makmur. Berikut daftarnya.
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Pemilik shio Naga dikenal memiliki ambisi besar dan keberanian untuk mengejar target yang tinggi. Dalam budaya Tionghoa, Naga juga sering menjadi simbol kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan.
Dalam ramalan ini, Naga disebut sedang memasuki fase yang mendukung perkembangan karier dan kondisi finansial. Berbagai peluang baru dipercaya dapat muncul melalui kenaikan jabatan, proyek penting, maupun kesempatan mengembangkan usaha.
Perjuangan yang sebelumnya terasa berat diyakini mulai memperlihatkan hasil. Karena itu, pemilik shio Naga disarankan tetap percaya pada kemampuan diri dan tidak ragu mengambil kesempatan yang datang setelah mempertimbangkannya dengan matang.
Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan konsisten. Mereka biasanya tidak terburu-buru mengejar hasil karena lebih nyaman membangun sesuatu secara perlahan.
Menurut ramalan tersebut, kesabaran Kerbau mulai memasuki masa panen. Usaha yang selama ini berjalan biasa saja dipercaya dapat menunjukkan perkembangan yang lebih menggembirakan.
Bagi pelaku usaha, kondisi ini digambarkan sebagai peluang untuk mendapatkan peningkatan keuntungan. Sementara bagi karyawan, kerja keras mereka berpotensi memperoleh apresiasi berupa tanggung jawab baru, penghargaan, atau keuntungan tambahan.
Tidak menutup kemungkinan pula muncul kesempatan finansial lain seperti bonus maupun peluang investasi. Namun, setiap keputusan tetap perlu dipertimbangkan secara rasional agar keuntungan yang diperoleh dapat dipertahankan.
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Jawa Pos
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