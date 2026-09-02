Rezeki Makin Deras, 5 Shio Ini Konon Bakal Naik Tahta Finansial Menurut Astrologi Tionghoa

Shio yang diramalkan naik tahta finansial karena hoki kata astrologi Tionghoa. ( Freepik/ lifeforstock)
JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan pola peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal kuat dalam bekerja, pandai membaca kesempatan, hingga mampu mengelola keuangan dengan penuh perhitungan.
Beberapa shio bahkan disebut mempunyai peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan kondisi finansial. Keberuntungan tersebut bukan hanya dikaitkan dengan hoki, tetapi juga dengan karakter, kemampuan beradaptasi, keberanian mengambil peluang, serta cara mengatur penghasilan.
Meski demikian, ramalan astrologi sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpeluang mengalami peningkatan finansial hingga mampu mencapai kehidupan yang lebih mapan. Berikut daftarnya.
Shio Naga sering dikaitkan dengan kepemimpinan, keberanian, dan kepercayaan diri. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya mampu tampil menonjol dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis.
Mereka juga cenderung cepat beradaptasi ketika menghadapi perubahan. Kemampuan ini dapat menjadi modal penting untuk menemukan peluang baru ketika kondisi tidak sesuai harapan.
Dalam urusan keuangan, Shio Naga disebut memiliki potensi untuk berkembang melalui bisnis maupun investasi. Mereka mampu melihat kesempatan yang menjanjikan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pendapatan.
Namun, keberanian mengambil risiko tetap perlu disertai perhitungan matang. Mengendalikan ambisi dan tidak terburu-buru dalam menentukan keputusan finansial menjadi hal penting agar kesuksesan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Shio Kambing dikenal mempunyai pembawaan lembut, ramah, dan mudah menciptakan hubungan harmonis dengan orang di sekitarnya.
Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama menjadi salah satu kekuatan mereka. Lingkungan yang mendukung dapat membantu membuka kesempatan baru dalam karier maupun usaha.
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Jawa Pos
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