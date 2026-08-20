Nagita Slavina Buka Peluang RANS Siarkan Liga Putri Indonesia, PSSI Buka Suara

JawaPos.com - RANS Entertainment berpeluang menjadi pemegang hak siar Indonesia Women's League (IWL) 2026/2027. Peluang tersebut muncul setelah tingginya animo penonton terhadap Srikandi Merdeka Cup 2026 yang disiarkan RANS Entertainment.

Program Director Srikandi Merdeka Cup, Teddy Tjahjono, mengatakan jumlah penonton turnamen sepak bola putri tersebut memberikan respons positif terhadap perkembangan sepak bola putri di Indonesia.

“Animo dari masyarakat yang menonton turnamen Srikandi Merdeka Cup ini sangat menggembirakan dan terlihat dari jumlah concurrent viewer dan viewer yang sangat tinggi,” kata Teddy di Kantor I.League, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

CEO RANS Entertainment Nagita Slavina mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat selama menyaksikan Srikandi Merdeka Cup. Kondisi tersebut membuka peluang RANS Entertainment terlibat dalam penayangan Liga Putri Indonesia.

“Semoga lah ke depannya memang banyak akan ada lebih banyak lagi di RANS Entertainment didoain. Salah satunya Liga Putri, mohon doanya semoga lancar,” ungkap Nagita.

Peluang tersebut mendapat respons positif dari PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani mengatakan komunikasi dengan RANS Entertainment terkait hak siar IWL sejauh ini berjalan positif.

“Pembicaraan sih sudah positif, tapi memang kami masih jajaki lagi kan secara komersialnya bagaimana, paperwork-nya bagaimana, kontraknya berapa lama. Tapi sudah mengerucut ke arah sana,” jelas Vivin.

Menurut Vivin, RANS Entertainment menjadi salah satu pihak yang diprioritaskan karena karakteristik demografi penontonnya. Selain itu, sosok Nagita Slavina dinilai memiliki posisi yang tepat untuk menyampaikan pesan mengenai kesetaraan perempuan melalui olahraga.

IWL 2026/2027 sendiri dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober 2026. Kompetisi musim perdana tersebut diikuti enam klub dan menggunakan format terpusat di wilayah Jabodetabek.

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