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Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.49 WIB

Gebrakan Raffi Ahmad dan RANS Usai 1 Bulan IPO, Salah Satunya Bakal Gelar Konser Internasional

Jumpa pers kolaborasi RANS Entertainment, Mayora dan LINK Group. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers kolaborasi RANS Entertainment, Mayora dan LINK Group. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS) memperkuat bisnis dengan menggandeng PT Mayora Indah Tbk (MYOR). Kolaborasi tersebut menjadi langkah baru yang dilakukan perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina setelah satu bulan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Diantara proyek strategis yang diwujudkan RANS Entertainment melalui kolaborasinya dengan Mayora adalah RANS Carnival dan Cipungland di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Raffi Ahmad mengatakan, RANS ke depannya akan menggenjot gelaran konser, terutama konser musik dari musisi internasional dengan nama besar.

"Nagita yang menginginkan ada konser internasional. Ini langsung disambut baik kolaborasi, kenapa? Karena yang ditangkap LINK Group  dan Mayora bukan masalah gaya-gayaan manggil artis internasional, tapi dampaknya untuk Indonesia. Tapi artis internasionalnya yang bagus," kata Raffi Ahmad dalam jumpa pers di bilangan Blok M, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Bayangin saja, berapa orang dari Singapura, Malaysia, dari mana, datang ke sini untuk menonton konser yang membawa dampak bagi Indonesia," imbuhnya.

Menurut Raffi Ahmad, kerja sama dengan Mayora sebenarnya bukan hal baru. Kedua perusahaan telah membangun kemitraan sejak 2019 silam. Namun, kolaborasi tersebut kini memasuki babak baru seiring status RANS yang kini resmi menjadi perusahaan terbuka.

Direktur Utama RANS, Nagita Slavina, menyebut keberlanjutan kerja sama dengan Mayora menjadi salah satu langkah penting bagi perusahaan setelah resmi menjadi emiten.

Menurut Nagita, perjalanan kemitraan tersebut sudah berlangsung cukup panjang, bahkan sejak RANS masih merintis bisnis dari garasi rumah hingga akhirnya menjadi perusahaan publik.

“Fondasi ini sudah dibangun dari 7 tahun yang lalu. Mulai dari kita masih di garasi sampai kita melantai di bursa, Mayora masih percaya dengan perkembangan RANS,” ungkap Nagita Slavina.

Editor: Abdul Rahman
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