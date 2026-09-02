4 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Berpeluang Jadi Kaya Raya Menurut Numerologi, Ada Tanggal Lahir

JawaPos.com — Ada orang yang membangun kekayaan perlahan lewat kerja keras, sementara yang lain mengandalkan kemampuan memimpin, intuisi, atau kekuatan jaringan.

Dalam numerologi, perbedaan tersebut bahkan dikaitkan dengan tanggal seseorang dilahirkan. Empat tanggal tertentu disebut memiliki energi yang dianggap selaras dengan kemakmuran dan kesuksesan finansial.

Menurut numerologi, mereka yang lahir pada tanggal lahir istimewa ini memiliki karakter yang berkaitan dengan angka 4 atau 8. Kedua angka tersebut sama-sama dikaitkan dengan keamanan, kestabilan, dan kemampuan membangun kekayaan dalam jangka panjang. Meski demikian, setiap tanggal disebut memiliki cara berbeda dalam mencapai kondisi finansial tersebut.

Dilansir dari Parade, Rabu (2/9/2025), numerologi menyebut orang yang lahir pada empat tanggal ini memiliki energi, kekuatan, dan karakter tertentu yang dianggap mendukung perjalanan menuju kemakmuran. Klaim ini merupakan perspektif numerologi, bukan prediksi yang terbukti secara ilmiah.

1. Lahir pada Tanggal 4: Kaya Perlahan tetapi Pasti

Tanggal 4 dikaitkan langsung dengan energi angka 4 yang melambangkan ketekunan, determinasi, kerja keras, dan pendekatan praktis. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang memahami bahwa kehidupan mapan membutuhkan usaha nyata, bukan sekadar keberuntungan.