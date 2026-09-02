Cahaya Hoki Seolah Tak Padam, 4 Tanggal Lahir Ini Disebut Paling Beruntung

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam numerologi, angka kelahiran kerap dipercaya memiliki hubungan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Beberapa tanggal bahkan dianggap membawa energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah melihat kesempatan dan mencapai tujuan.
Keberuntungan tentu tidak menjadi jaminan bahwa kehidupan seseorang akan selalu berjalan mulus. Namun, dalam kepercayaan numerologi, angka tertentu disebut memiliki karakteristik yang berkaitan dengan optimisme, ambisi, intuisi, hingga kemampuan mewujudkan keinginan.
Dilansir dari Sloboden Pechat, berikut empat tanggal lahir yang disebut memiliki energi keberuntungan kuat menurut numerologi.
Mereka yang lahir pada tanggal 3 dikenal mempunyai sisi kreatif yang menonjol. Angka ini dalam numerologi kerap dikaitkan dengan kemampuan berekspresi, komunikasi, serta energi positif.
Pemilik tanggal lahir ini biasanya dianggap mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di sekitarnya. Kepribadian yang ceria dan mudah bergaul juga membuat mereka relatif mudah mendapatkan perhatian maupun dukungan dari orang lain.
Kreativitas yang dimiliki dapat menjadi modal untuk menemukan peluang baru. Tidak sedikit bidang yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi dan berimajinasi dianggap sesuai dengan karakter angka 3.
Tanggal 8 termasuk angka yang sering mendapat tempat khusus dalam numerologi karena dikaitkan dengan pencapaian material, kekuasaan, dan kemakmuran.
Orang yang lahir pada tanggal ini dipercaya memiliki ambisi kuat serta kemauan untuk bekerja keras demi mencapai target. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga berusaha membangun hasil melalui kedisiplinan dan perencanaan.
Energi angka 8 juga dikaitkan dengan karier dan urusan finansial. Karena itu, pemilik tanggal lahir ini dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai posisi mapan apabila mampu mengarahkan ambisi secara positif.
Dalam numerologi, 11 dikenal sebagai salah satu master number. Angka ini sering dikaitkan dengan intuisi, wawasan, serta kepekaan yang lebih tinggi.
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Jawa Pos
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