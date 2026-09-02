Bucin Berkualitas! 12 Tanggal Lahir Ini Disebut Tak Pernah Setengah Hati dalam Percintaan

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan rasa sayang kepada pasangan. Ada yang gemar mengungkapkan perasaan lewat kata-kata, sementara sebagian lainnya lebih nyaman membuktikannya melalui tindakan nyata.
Dalam numerologi, tanggal kelahiran dipercaya dapat menggambarkan kecenderungan karakter seseorang, termasuk ketika menjalin hubungan romantis. Beberapa tanggal lahir disebut memiliki karakter yang lebih perhatian, proaktif, dan rela memberikan usaha lebih demi menjaga hubungan.
Mereka biasanya tidak keberatan meluangkan waktu, memberikan dukungan, atau berusaha mencari jalan keluar ketika hubungan sedang menghadapi masalah.
Meski demikian, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang.
Dilansir dari English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang secara numerologi disebut cenderung menjadi pihak yang lebih banyak memberikan effort dalam hubungan asmara.
Pemilik tanggal lahir 6, 15, dan 24 dikenal memiliki sisi penyayang dan perhatian yang cukup kuat.
Ketika sudah menjalin hubungan, mereka cenderung berusaha membuat pasangan merasa nyaman dan dihargai. Mereka tidak segan memberikan perhatian melalui hal-hal sederhana, mulai dari memastikan kebutuhan pasangan hingga menjadi tempat bercerita ketika menghadapi masalah.
Bagi kelompok tanggal ini, menjaga keharmonisan hubungan merupakan sesuatu yang penting. Karena itu, mereka sering bersedia memberikan waktu dan tenaga lebih agar hubungan tetap berjalan baik.
Angka 1 dalam numerologi kerap dikaitkan dengan karakter yang berani mengambil inisiatif dan memiliki jiwa kepemimpinan.
Karakter tersebut dapat terlihat dalam hubungan asmara. Pemilik tanggal 1, 10, dan 19 biasanya tidak suka membiarkan persoalan berlarut-larut. Ketika muncul masalah, mereka cenderung menjadi pihak yang lebih dahulu mengajak berbicara dan mencari penyelesaian.
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Jawa Pos
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