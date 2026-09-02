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Lania Monica
Rabu, 2 September 2026 | 18.13 WIB

Kebaikannya Berbuah Manis, 4 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Mengalir Deras

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Membantu orang lain dengan tulus dipercaya dapat menghadirkan kebahagiaan, baik bagi orang yang menerima pertolongan maupun bagi mereka yang memberikannya.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, terdapat sejumlah shio yang dikenal mempunyai karakter penyayang, peduli, dan senang berbagi. Mereka disebut tidak segan mengulurkan tangan ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan.

Menariknya, kebaikan tersebut dalam ramalan sering dikaitkan dengan datangnya keberuntungan. Doa baik dan rasa terima kasih dari orang-orang yang pernah mereka bantu dipercaya menjadi salah satu jalan yang membawa energi positif dalam kehidupan.

Bukan hanya urusan materi, keberkahan tersebut juga digambarkan hadir dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis, dukungan dari lingkungan, hingga berbagai kesempatan baru.

Perlu diingat, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai kondisi rezeki seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang dikenal gemar menolong dan dalam ramalan disebut memiliki jalan rezeki yang semakin terbuka berkat kebaikannya.

1. Shio Naga

Pemilik shio Naga sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya.

Mereka mudah tersentuh ketika melihat seseorang berada dalam kesulitan. Bahkan, ketika sedang memiliki kesibukan atau menghadapi persoalan pribadi, mereka disebut tetap berusaha memberikan bantuan semampunya.

Sikap tersebut membuat shio Naga dipercaya sering mendapatkan simpati dan doa baik dari orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya.

Dalam ramalan, energi positif itu kemudian dikaitkan dengan terbukanya berbagai kesempatan dan kelancaran rezeki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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