Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 2 September 2026 | 17.39 WIB

Punya Aura Keberuntungan, 8 Weton Ini Konon Sulit Jauh dari Rezeki

seseorang yang rezekinya mulai menggelegar./Freepik/pixstocker - Image

seseorang yang rezekinya mulai menggelegar./Freepik/pixstocker

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran mengenai perjalanan rezeki seseorang.

Ada weton tertentu yang dalam penafsiran Primbon Jawa dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan lebih kuat. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mudah menemukan kesempatan, baik melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun peluang yang datang secara tidak terduga.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai datangnya uang secara tiba-tiba. Karakter seperti mudah bergaul, tekun, kreatif, konsisten, dan senang membantu orang lain juga dipercaya menjadi faktor yang membuka jalan rezeki.

Dengan kata lain, “magnet rezeki” dalam ramalan ini dapat dipandang sebagai perpaduan antara karakter dan kesempatan yang dianggap mendukung perjalanan hidup seseorang.

Perlu diketahui, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki aliran rezeki kuat dan seolah selalu menemukan jalan menuju kemakmuran.

1. Senin Wage, Mudah Menemukan Peluang

Senin Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan bersosialisasi cukup baik. Sikap ramah dan mudah beradaptasi membuat mereka mampu membangun hubungan dengan banyak orang.

Dalam ramalan, jaringan tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya peluang. Kesempatan bisa muncul melalui teman, kenalan, maupun kerja sama yang sebelumnya tidak direncanakan.

Senin Wage juga disebut berpeluang mendapatkan rezeki dari berbagai arah, termasuk proyek tambahan atau usaha yang berkembang secara bertahap.

2. Rabu Legi, Tak Mudah Menyerah

Pemilik weton Rabu Legi disebut mempunyai karakter ulet dan tidak gampang menyerah ketika mengalami kegagalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Makin Terbuka, 10 Weton Ini Konon Bisa Bangkit dari Kesulitan Finansial - Image
Zodiak

Rezeki Makin Terbuka, 10 Weton Ini Konon Bisa Bangkit dari Kesulitan Finansial

Rabu, 2 September 2026 | 17.33 WIB

Hartanya Tak Mudah Surut, 5 Weton Ini Konon Dikelilingi Keberkahan karena Suka Berbagi - Image
Zodiak

Hartanya Tak Mudah Surut, 5 Weton Ini Konon Dikelilingi Keberkahan karena Suka Berbagi

Rabu, 2 September 2026 | 17.04 WIB

Hidup Makin Makmur, 6 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Menarik Rezeki Tak Terduga - Image
Zodiak

Hidup Makin Makmur, 6 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Menarik Rezeki Tak Terduga

Rabu, 2 September 2026 | 16.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!

2

Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II

5

Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa

10

Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore