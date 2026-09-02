Punya Aura Keberuntungan, 8 Weton Ini Konon Sulit Jauh dari Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, peruntungan, hingga gambaran mengenai perjalanan rezeki seseorang.

Ada weton tertentu yang dalam penafsiran Primbon Jawa dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan lebih kuat. Mereka digambarkan sebagai sosok yang mudah menemukan kesempatan, baik melalui pekerjaan, usaha, relasi, maupun peluang yang datang secara tidak terduga.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai datangnya uang secara tiba-tiba. Karakter seperti mudah bergaul, tekun, kreatif, konsisten, dan senang membantu orang lain juga dipercaya menjadi faktor yang membuka jalan rezeki.

Dengan kata lain, “magnet rezeki” dalam ramalan ini dapat dipandang sebagai perpaduan antara karakter dan kesempatan yang dianggap mendukung perjalanan hidup seseorang.

Perlu diketahui, penafsiran weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang disebut memiliki aliran rezeki kuat dan seolah selalu menemukan jalan menuju kemakmuran.

1. Senin Wage, Mudah Menemukan Peluang Senin Wage digambarkan sebagai weton yang memiliki kemampuan bersosialisasi cukup baik. Sikap ramah dan mudah beradaptasi membuat mereka mampu membangun hubungan dengan banyak orang.

Dalam ramalan, jaringan tersebut dipercaya menjadi salah satu sumber datangnya peluang. Kesempatan bisa muncul melalui teman, kenalan, maupun kerja sama yang sebelumnya tidak direncanakan.

Senin Wage juga disebut berpeluang mendapatkan rezeki dari berbagai arah, termasuk proyek tambahan atau usaha yang berkembang secara bertahap.